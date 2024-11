Samson & Marie zingen liedje ‘De muziek van Kerstmis’ van 20 jaar geleden: “Het grote verschil? Ik zing het nu én niet Gert!”

Het zijn drukke tijden voor Samson & Marie. In het Studio 100 Theater De Panne namen ze een videoclip op van hun nieuwe liedje ‘De muziek van Kerstmis’. Op vrijdag 29 november komt ook hun nieuwe kerst-cd uit met heel wat bekende kerstsongs uit de periode van Samson & Gert, die allemaal werden opgefrist. Vanaf 21 december volgt dan de nieuwe kerstshow ‘Circus’ in het Studio 100 Theater. Marie én ook Samson hoor je zeker niet klagen over al die drukke weken, want ze hebben dat graag en kijken altijd uit naar die periode van het jaar.

In het Plopsa Hotel in de Panne sloegen we een babbel met Marie ter gelegenheid van de nieuwe clip, het nieuwe liedje, het nieuwe album en de nieuwe kerstshow.

‘De muziek van Kerstmis’ is geen onbekende song, maar wel een bekend liedje. Waarom deze keuze?

Marie: “Er kwamen ooit al zoveel goede Samson & Gert-nummers uit dat ik het zonde vind dat er met al die nummers niets meer zou gebeuren. Dit liedje kwam méér dan 20 jaar geleden uit en werd nu in een nieuw jasje gestoken. Het werd een beetje opgefrist. Ik wou toch dat het dichtbij het origineel bleef. Er zijn zoveel mooie Samson & Gert-liedjes. Het is altijd leuk voor de oudere generatie die dat liedje al lang niet meer hebben gehoord dat zij een nostalgisch gevoel hebben. Voor de kinderen die nu naar ons programma kijken is dat liedje wel nieuw.”

© PADI

Een vroeger liedje van onder het stof halen, kan ook een vorm van besparingen zijn?

Marie: “Nummers die méér dan 20 jaar oud zijn, werden toen op een andere manier opgenomen dan wanneer we anno 2024 een liedje opnemen. Technisch gezien is dat hetzelfde als een nieuw liedje maken. Het is puur omdat ik dat zelf een mooi liedje vond en ik er zelf nostalgische herinneringen aan heb dat we voor dat nummer zijn gegaan. Financieel maakt dat heel weinig verschil of we nu een oud of een nieuw nummer uitbrengen.”

Jij groeide op met dat liedje. Hoeveel keren zong je het ooit mee in de kerstperiode, terwijl Samson & Gert op het podium stonden?

Marie: “Euhh, ik zag iedere kerstshow, hoorde dat liedje heel vaak en bewaar er leuke herinneringen aan. Ik hoop dat de mensen die naar de kerstshow komen kijken, daar dezelfde herinneringen aan hebben.”

Wat is er aan gesleuteld aan de nieuwe versie?

Marie: “Weinig, het werd een beetje moderner gemaakt maar niet teveel, omdat het liedje al de juiste vibe had. De liedjes van toen waren nog niet digitaal en dus moeten ze dat herwerken. Ze frissen dat ook wat op met een belletje hier, een belletje daar, een instrument eraan toevoegen, enz. En ik zing het, én niet Gert! (lacht).”

© PADI

Zing je dat lied in een andere toonaard?

Marie: “Neen, voor dat liedje blijven we in dezelfde toonaard. Dat komt ook omdat het voor Samson beter is. Als hij dat lied hoger of lager moet zingen, dan is dat niet altijd evident. We proberen onze vroegere liedjes nu ook in dezelfde toonaard te brengen.”

Eind deze maand brengen jullie een eerste kerstalbum uit.

Marie: “Het is een cd met allemaal oude kerstliedjes van Samson & Gert, die nu in een nieuw jasje werden gestoken. Nu zongen Samson & ik die liedjes opnieuw in. Er staan negen liedjes op, waaronder ‘Vrede op Aarde’, ‘Het is Winter’… Als bonustrack zetten we o.a. ‘O Dennenboom’ op het album. Ik ben echt dol op kerstmis. Een kerstalbum past bij Samson & mij. We doen ieder jaar die kerstshows. Dat is dus al jarenlang een traditie.”

Wat vind jij het mooiste liedje op dit album?

Marie: “Ik moet niet lang nadenken: de muziek van ‘De muziek van Kerstmis’, waarvoor we vandaag de clip opnemen. Waarom dat lied? Die song voelt als kerstmis aan. Het is ook geen uptempo liedje maar een warme song, met de belletjes op de achtergrond.”

Je bent fan van kerstmis, maar enkele maanden geleden zei je op het strand van De Haan tegen mij dat je van de zomermaanden fan bent. Je hebt precies een band met ieder seizoen?

Marie: “Neen, ik ben een kerstelf hoor. Ik heb het liever te koud, dan te warm. Maar ik heb wel iets met de seizoenen. Als het zomer is, dan moet het heet zijn. Als het winter is, dan moet het hard vriezen. Ik hoop dat het dit jaar zeker sneeuwt. Vanaf nu mag het al beginnen sneeuwen en niet meer stoppen tot het einde van het jaar (lacht).”

Het thema van de nieuwe kerstshow is circus.

Marie: “Inderdaad, ik vind dat een heel leuk thema met een nieuw liedje. We hebben ook een mooi liedje van Samson & Gert ‘Naar het circus’. Als je heel goede liedjes van vroeger hebt, dan moet je niet iets nieuws gaan verzinnen. Dat liedje zongen we terug in en zijn ze nu nog aan het oppimpen. Vanaf 21 december staan we dan hier in het Plopsa Theater met onze nieuwe kerstshow ‘Circus’. We spelen die tot het einde van het jaar. Samson & Gert sluiten eind 2024 ook af op de kiosk van Plopsa De Panne. Als de mensen ons graag willen zien, dan zijn we zeker méér dan welkom.”

Rond kerstmis kan je dan niet veel feesten, wantja.. er moet worden gewerkt.

Marie: “Inderdaad, maar ik ben dat altijd zo gewoon geweest. Vroeger moest mijn vader ook die periode werken. Dat hoort er nu eenmaal bij. Zelf maak ik het die periode nooit te laat en drink ik niet. Voor mezelf is kerst vooral gewoon een gezellig samenzijn. Op oudejaarsavond mag het even laat zijn. Kerst is gezellig samenzijn, lekker eten en niet te laat naar bed gaan. Dat is een onderdeel van de job en ik vind dat niet erg.”

Maar de familie Verhulst viert wel op kerstavond en kerstdag en jullie stellen dat niet uit naar bijvoorbeeld de krokusvakantie?

Marie (lacht): “Neen, we stellen het niet uit hoor. We vieren wel een paar verschillende kerstfeesten. Bij mijn mama, bij mijn papa, bij de ouders van mijn vriend Jef, enz.”

Vroeger vonden de shows van Samson & Gert altijd plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, nu in het Studio 100 Theater. Vind je het spijtig dat die shows werden verplaatst naar De Panne in plaats van die in Antwerpen te blijven opvoeren?

Marie: “Wanneer je zo’n prachtige zaal hebt zoals in Plopsa, dan is het maar logisch dat we dat hier doen. Vroeger was het voor de mensen nostalgisch en combineerden ze een bezoek aan onze Antwerpse show met een bezoek aan de dierentuin. Nu kunnen ze dat combineren met een bezoek aan Plopsa. De zaal die we hier hebben leent zich veel beter tot een kerstshow dan de zaal in Antwerpen.”

Samson & Marie, de burgemeester, bakkerin Florentine en brandweerman Bill. © PADI

De kerstshow duurt ook langer dan de zomershow. Juist toch?

Marie: “Inderdaad, de zomershow hoort bij een dagje Plopsa en daarvoor moet men geen apart ticket hebben. Dat is een show van 30 minuten, zonder ballet, koor en bakkerin Florentine. De kerstshow is mét ballet, koor, de burgemeester, brandweerman Bill, bakkerin Florentine… Dat is een heel andere show dan de zomershow.”

Wanneer start je met die repetities?

Marie: “Na de repetities van de Grote Sinterklaasshow volgen dan de repetities voor de kerstshow.” (PADI)

Info en tickets: www.studio100.com