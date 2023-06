Openluchtbasketbalterrein Koning Albert I-laan in Blankenberge krijgt nieuwe toplaag

Het openluchtbasketbalterrein langs de Koning Albert I-laan in Blankenberge kreeg een nieuwe toplaag.

“De huidige toplaag van het basketbalveldje, aangelegd in 2006, bestaat uit een korrelige asfaltuitvoering die eigenlijk geen sportoppervlak is. Het speeloppervlak is volledig versleten, de belijning voldoet niet meer aan de huidige reglementering en is bovendien nog nauwelijks zichtbaar. Het terrein was dus echt wel aan vernieuwing toe”, zegt schepen van Sport Jurgen Content (Vooruit).

Dempende ondergrond

Er is gekozen voor een zogenaamde Flexcourt-toplaag: een hippe sportvloer die op de bestaande ondergrond wordt geplaatst. “Dit type vloer wordt al gebruikt voor de 3×3-tornooien en beschikt over een goede grip en een dempende ondergrond. De tegels zijn verplaatsbaar en lokaal te herstellen indien nodig. Ook de belijning werd volgens de nieuwe reglementering aangebracht”, klinkt het.

Het herstel van de vloer is de laatste fase in de opwaardering van het basketbalterrein. Eerder kwamen er al nieuwe borden en netten en ook de beplanting rond het veld werd volledig vernieuwd.