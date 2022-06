Mesen wint voor de derde keer de 10.000 stappenclash

Nu al voor de derde keer wint Mesen de regionale 10.000 stappenclash van Logo Midden-West-Vlaanderen. Mesen eindigde op de eerste plaats dankzij de medewerking van 54 actieve stappers die in de maand mei per dag gemiddeld 10.613 stappen zetten.

Logo Midden-West-Vlaanderen is een netwerkorganisatie waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren en helpt zo regionaal de maatregelen en acties uit te voeren die de Vlaamse overheid neemt om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, te beschermen of te behouden.

Opmerkelijk in Mesen is de prestatie van Paul Beun (72) die in 15 geregistreerde dagen 116.210 stappen zette. Amine Touba (17 jaar) was de jongste deelneemster en zette in mei 413.000 stappen.

Mesen eindigt zo eerste in het eindklassement, voor Diksmuide en Lichtervelde. In totaal zetten de 54 stappers 14 miljoen stappen (=10.000 km) gezet, goed voor een virtuele trip naar Paraguay. (Marc Desender)