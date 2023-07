Lisa beantwoordt de meest gestelde vraag over de kermis in Lichtervelde: “Nergens zijn ze zo zot van oliebollen als hier”

Het is elk jaar opnieuw de meest gestelde vraag tijdens de Margarethakermis in Lichtervelde: wanneer is het oliebollenkraam open? Wij vroegen het aan Lisa Schotte, de uitgeweken Lichterveldse die al sinds haar vijftiende in het kraam van De Gezondheidsapotheek werkt.

Van zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 juli kan je op en rond de Marktplaats van Lichtervelde terecht voor de Margarethakermis. Jong en oud kan zich straks weer uitleven op de botsauto’s, aan het schietkraam en op de nieuwe spectaculaire attractie Remix, maar toch kijkt iedereen vooral uit naar de komst van… het oliebollenkraam.

Op de Facebookpagina Ge zie va Lichtervelde a je nog weet da… is het tijdens de kermis elk jaar dé vraag die heel het dorp lijkt bezig te houden: wanneer is het oliebollenkraam open? De vraag wordt zelfs zo vaak gesteld dat Lichterveldenaars er het hele jaar door grapjes over maken.

Om een duidelijk antwoord op die pertinente vraag te kunnen bieden, klopten we aan bij Lisa Schotte (31). Zij kan het weten, want ze bakt al meer dan de helft van haar leven oliebollen in het bekende kraam De Gezondheidsapotheek. “Op zaterdag en maandag gaan we om 15.30 uur open, op zondag en dinsdag al om 15 uur”, weet Lisa.

Bekende gezichten

Voor Lisa is de Margarethakermis een thuismatch. Ze woont in Aartrijke (Zedelgem) met haar vriendin Melissa Lecointre, maar groeide op in Lichtervelde. Haar ouders Luc Schotte en Ann Devooght wonen er nog altijd in de Europalaan. “De Margriete is dan ook echt speciaal voor mij”, zegt ze.

“Er komen altijd mensen die ik van vroeger ken oliebollen kopen. Extra leuk is het moment waarop de mensen van woonzorgcentrum ’t Hof, waar mijn mama werkt, oliebollen komen kopen voor de bewoners. Zalig om dan achteraf al die blije gezichten op de foto’s te zien!”

“De perfecte oliebol? Die maak je met veel liefde en een glimlach”

Lisa merkte zelf ook al dat Lichtervelde verzot is op oliebollen. “Het is fantastisch om op Facebook te lezen dat de mensen er zo naar verlangen”, lacht ze. “Tijdens de kermis is het ook echt vier dagen lang aanschuiven aan het kraam. Lichtervelde is dan ook één van de beste gemeenten tijdens onze kermistournee. Bijna nergens zijn ze zo zot van oliebollen als hier!”

Met haar jarenlange ervaring mogen we Lisa zonder overdrijven een oliebollenexperte noemen. We vroegen ons dan ook af: wat is het geheim voor de perfecte oliebol? “Het recept zal ik niet verklappen, maar ik kan wel zeggen dat er niks van melk of eieren in zit. Wat de oliebol écht het lekkerst maakt, zijn de liefde en de glimlach die de bereider er insteekt!”