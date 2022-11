Jonge krachten versterken Sylvesterjogging in Wielsbeke

Op maandag 26 december vindt de negende editie van de Sylvesterjogging plaats in Wielsbeke. Dat populaire loopevenement kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan door corona. Nu voegen zich enkele jonge krachten bij de organisatie. “Het evenement blijft hetzelfde: eerst samen lopen, daarna samen feesten”, klinkt het.

New OG Wielsbeke is een vereniging van oud-voetballers. Zij organiseerde in 2012 tussen kerst en nieuw voor het eerst de Sylvesterjogging. Het evenement groeide uit tot een echt loopfeest met 1.500 deelnemers. Typerend voor het event is de afterparty tot in de late uurtjes. Na twee coronajaren twijfelde de organisatie over het voortbestaan van de jogging.

Jong talent

“Toen enkele jonge gasten zich wilden engageren binnen onze organisatie, besloten we toch door te doen”, legt Alain Desmet uit. Die jongeren zijn Ansofie De Vriese, Mathieu Vanneste, James Vanhoutte, Viktor Bultynck en Odylle Demeulemeester. Zij delen de mening van de anciens. “Dit evenement brengt de mensen in Wielsbeke samen, dus waarom zouden we dit zomaar teniet laten gaan? We kunnen perfect instappen. Alle informatie is er”, geeft Ansofie aan.

Lopen en feesten

Op tweede kerstdag vinden in de voormiddag de lopen plaats. Beginnen doen ze met een kidsrun. Afhankelijk van hun leeftijd lopen de kinderen 300, 600 of 900 meter. “Daarna is het de beurt aan de oudere lopers. Zij kunnen kiezen voor de Unilin 5 kilometer, de C-Design 10 kilometer of de Opt-immo 15 kilometer. De lopers lopen een, twee of drie ronden van 5 kilometer door Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve.”

Kerstsfeer

Tot voor corona ontving de organisatie ongeveer 1.500 lopers. “We hopen veel mensen te laten meelopen door de ambiance en de kerstsfeer waarin ons evenement gehuld is. De afterparty is voor lopers en supporters een leuk toemaatje.”

De inschrijvingen zijn al geopend. Deelnemen kost 10 euro op voorhand of 12 euro de dag zelf. De kidsrun kost 5 euro. “En zoals altijd schenken we een deel van de winst aan het kinderkankerfonds”, besluit Ansofie. (NVR)