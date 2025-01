Het weekend in vlammen met de tips van Bieke

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Hoogtepunten van Queens repertoire

De Belgische tributeband Mother Mercury laat Queens legendarische muziek tot leven komen op vrijdag 17 januari in cc De Schakel in Waregem en op zaterdag 18 januari in centrum Ysara in Nieuwpoort. In hun Theatertournee XL nemen de vijf buitengewone muzikanten het publiek mee naar de hoogtepunten van Queens repertoire met toevoeging van meeslepende visuals en een adembenemende lichtshow

www.ccdeschakel.be

www.visit-nieuwpoort.be

Huiskamerfestival Chambres d’O

(foto Chambres d’O)

Op zaterdag 25 en zondag 26 januari openen in Oostende 40 huiskamers en verrassende plekken zoals de nachtopvang hun deuren voor Chambres d’O. Het programma vol muziek, woord, dans, circus en performance is goed voor 90 voorstellingen. Het meetingpoint bevindt zich in KAAP op de Zeedijk, de plek voor een babbel en een extra portie cultuur. Op zaterdagavond 25 januari wordt KAAP omgetoverd tot een bruisende hotspot met een jamsessie door Bas Bulteel en Yamen Martini een een deejayset van Sanne.

www.chambresdo.eu

WinterWoordenNacht en Bach Academie

(foto Bach Academie – Concertgebouw)

Op zaterdag 25 januari is er WinterWoordenNacht in Waregem. Verwacht je aan een mix van nieuwe en bekende schrijvers zoals Jeroen Olyslaegers, muzikaal talent en slampoëten. Van woord naar muziek, want het Concertgebouw in Brugge staat van 21 tot 26 januari volledig in het teken van Bach & bubbels. Waarom keren we in een enorme weelde aan muziek en componisten altijd terug naar Bach? De 15de editie van Bach Academie geeft klinkende antwoorden.

www.concertgebouw.be

Halve eeuw videoclips door Stijn Van de Voorde

(foto Stijn Van de Voorde)

Wist je dat de eerste officiële videoclip vijftig jaar bestaat? Een goede reden voor Stijn Van de Voorde om in een halve eeuw beeld en muziek te duiken. De radiopresentator kwam boven met de theaterspecial Video killed the video star. Wat maakt een videoclip precies tijdloos? En waarom zijn clips die de tand des tijds niet weerstonden minstens zo boeiend? Je komt het te weten op vrijdag 24 januari in cc Gildhof in Tielt en op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari in Départ in Kortrijk.

http://www.gildhof.be

www.schouwburgkortrijk.be