Eerste Wintermarkt van Guldensporencollege Engineering en DAS in Kortrijk

Guldensporencollege Engineering en DAS pakte donderdagavond uit met hun allereerste ‘Wintermarkt’. Op de speelplaats kon je genieten van drank, heerlijke oliebollen, warme pannenkoeken, kerstlichtjes, 30 kerstbomen en vuurkorven. en nog veel meer. Bovendien gaan alle opbrengsten naar verschillende goede doelen.

De drie directeurs, Koen Quaghebeur, Melissa Vlietinck en Inge Gorré, en het oudercomité hadden de koppen bij elkaar gestoken om een aangenamere sfeer te creëren op school. Het doel was om leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar te verbinden. Ook wilden ze duidelijk maken dat kansarmoede op school een plaats kan krijgen.

Tien standen

“We vinden het belangrijk om de leerlingen te doen beseffen dat er armoede is op de wereld, maar soms zelfs in de klas. Daarnaast kost een studiereis veel geld en kunnen ze op die manier zelf een deel van hun reis betalen”, vertelt Inge Gorré, directeur DAS en 1e graad. Er waren tien standen met drank, eten, accessoires en kerstdecoraties. “De opbrengsten gaan voornamelijk naar geplande studiereizen, kansarmoede, OKAN en het oudercomité. Verder is er een standje met informatie over de Robin-pas. Dat is een pas om de schoolfacturen in kleinere schijven te betalen of om korting te krijgen”, aldus Hans Ronsse, voorzitter van het oudercomité.

“Het is de eerste editie van onze Wintermarkt, dus het is nog een beetje zoeken. Als we het nu goed organiseren, kan het volgend jaar alleen maar beter verlopen”, klinkt het.