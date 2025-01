De leukste West-Vlaamse adresjes volgens… Tine Lefebvre

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Tine Lefebvre, auteur van het jeugdboek Voor de nieuwe maan. Tine woont in Deerlijk.

ETEN: Bonk in Westende

“Hier tip ik een adresje dat ik al aan heel wat mensen heb aangeraden, omdat ik zó aangenaam verrast was. Bonk vind je tussen de duinen in Westende. Ideaal om een hapje te eten na een strandwandeling. Deze zaak is niet alleen een aanrader qua locatie, maar ook qua eten. Heerlijke gerechten in een sharing concept. Vergeet ook het toilet niet. Zelfs dat is een belevenis met de geluidsfragmenten van locals.”

DRINKEN: deDingen in Kortrijk

“deDingen is een gezellige koffiezaak in Kortrijk. Niet groot, maar toch is er op de een of andere manier altijd plaats. De zaak heeft een interieur als een living: kleine hoekjes, spelletjes, zetels… En de koffie is ook heel lekker. Twee adresjes voor ’s avonds zijn Billy Ray in Kortrijk in Zaborov in Waregem. Allebei bij het Parkhotel. De ideale plek om uitgebreid te aperitieven. Heel tof is dat je er constant gerechtjes kunt bijbestellen.”

SHOPPEN: Etiket in Deerlijk

“Etiket is een kinder- en jeugdboekenwinkel op tien minuutjes van mijn deur. Deze zaak heeft een fantastisch aanbod en is een pareltje voor Deerlijk, wat toch geen grootstad is. Ik ben zelf schrijver van kinder- en jeugdliteratuur en ik doe er heel wat inspiratie op én ik lees ook heel graag kinder- en jeugdboeken. Het is de ideale plek om cadeautjes te scoren voor kinderen.”

CULTUUR: Grof Geschud in Avelgem

“Op vrijdag 17 januari ga ik in Avelgem naar Kroost, een voorstelling van het Vlaams-Nederlands cabaretduo Grof Geschud. Ik zag hun vorige show op Streamz en was onder de indruk. In februari zal ik ook Wouter moet meer orde hebben zien, de nieuwe show van Wouter Deprez. Hij is de top van het comedylandschap. Wouter gaat niet voor de goedkope lach, maar vertelt een verhaal en is een taalvirtuoos.”