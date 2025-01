De leukste West-Vlaamse adresjes van… Michael Niclaus

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Michael Niclaus uit Blankenberge. Michael is als alcoholconsulent de man achter het coachingprogramma De Beste Beslissing.

ETEN: Al Piccolo Mondo in Blankenberge

(foto Pexels)

“Wij hebben het geluk dat we vlakbij Al Piccolo Mondo wonen, een Italiaans restaurant slash pizzeria hier bij ons in Blankenberge. Soms bestellen we er zelfs twee tot drie keer per week, al eten we soms ook ter plaatse. We kiezen meestal voor een combinatie van pizza’s en pastagerechten. Maar een pizza caprese belegd met mozzarella, tomaten en basilicum ontbreekt vrijwel nooit.”

DRINKEN: Taboe in Blankenberge

“Ik ben afkomstig van Gent, dé place to be voor hippe koffiebars. Die mis ik wel aan onze kust. Let op, er is helemaal niets mis met een old school café of tearoom, maar ik hou wel van de vibe die hangt in tal van Gentse koffiebars. Waar je wél een koffie kunt drinken in een hip interieur is bij Taboe in Blankenberge. In deze leuke zaak geniet je ook van een lekker ontbijt, brunch of lunch.”

SHOPPEN: Standaard Boekhandel

(foto Pexels)

“Ik ben geen shopper. Een keer per jaar moet ik toch nieuwe kleren kopen en dan kiezen we voor Zeb of A.S. Adventure. Ik ben niet materialistisch, maar als ik een periode gezonder heb gegeten, kan ik mezelf belonen met een boek. Niet zomaar een boek, wel een doe-boek, een planner,… Daarvoor snuister ik rond in de Standaard Boekhandel. Voor onze kinderen Léa (6) en Noah (3) haal ik graag knutselgerief bij Action.”

CULTUUR: CinemaRio in De Haan

(beeld The Wild Robot)

“Als we met het gezin naar de film gaan, kiezen we er graag voor om die in een gezellige, authentieke cinema te bekijken. Zoals Cinema Rio in De Haan. Het filmaanbod is eerder beperkt, maar het gebouw ademt pure nostalgie. Nog zo’n heerlijke cinema is stadsbioscoop Lumière in Brugge. We zagen er laatst met de kinderen de film The Wild Robot. Topfilm! Heel leuk is dat je voor of na de film iets kan drinken in De Republiek.”