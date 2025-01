De favoriete West-Vlaamse adresjes van… Billie-Joanna Tcheke

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Billie-Joanna Tcheke uit Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist. Billie-Joanna is actrice en studeert aan het Ritcs in Brussel.

ETEN: That’s Toast in Brugge

“That’s Toast is mijn favoriete adresje om iets te eten. Een gezellige plek in Brugge waar je zoals de naam het al verklapt heerlijke toasts kunt eten. Ik ga er meestal om te brunchen en kies bijna altijd voor de toast verloren brood een klassieker is nu eenmaal altijd een goed idee. De toast wordt geserveerd met seizoensgebonden fruit. De chai latte is er ook mega lekker, dus die bestel ik er altijd bij.”

DRINKEN: De Republiek in Brugge

“Grand Café De Republiek in hartje Brugge vind ik een leuke plek om iets te drinken. Dat gebeurt meestal voor of na een film die we bekijken in cinema Lumière, vlak bij het café. Ik bekijk supergraag films en doe dat het liefst van al in een authentieke cinema zoals de Lumière. Mijn favoriete drankje in De Republiek? Mij doe je een groot plezier met een homemade limonade. Regelmatig zijn er nieuwe smaakjes.”

SHOPPEN: Think Twice in Brugge

“Ik koop niet graag nieuwe kleren. Ik hou van snuisteren – soms dagen na elkaar – om dan plots hét jasje te vinden dat je nergens anders ziet. Mijn favoriet is Think Twice, een winkel gespecialiseerd in tweedehandskleding. Er zijn vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent… en Brugge. Een van de thrift finds waar ik het meest trots op ben, is een groenachtige, speciale broek van Armani. Ik heb hem nog nergens anders gespot.”

CULTUUR: GRYSDE

“Hier tip ik GRYSDE, de nieuwe voorstelling van Het Eenzame Westen waarin ik de rol speel van thuisverpleegster Mimi. Ik ben heel blij dat ik in dit stuk, dat heel positief onthaald werd, kan meespelen. De rode draad is de vergrijzing aan de kust. Het stuk gaat over vereenzaming, over hoe we omgaan met onze ouders en dat zonder dat er met de vinger gewezen wordt. We toeren momenteel door heel (West-)Vlaanderen.”