Zaakvoerders café Moustache en Gelateria Italia openen opnieuw wintercafé in Roeselare: “Samenwerking smaakte naar meer”

Café Moustache en Gelateria Italia slaan vanaf 6 december de handen in elkaar voor de uitbating van het Radio 2 Wintercafé op de Roeselaarse Grote Markt. “De samenwerking van vorig jaar smaakte naar meer. “

Bezoekers aan het Roeselaarse stadscentrum konden vorig jaar verpozen in het Wintercafé, een chalet centraal op de Grote Markt. Die werd uitgebaat door de zaakvoerders van café Moustache en Gelateria Italia. “De samenwerking met onze buren smaakte naar meer. We hoopten dan ook om een vervolg te kunnen breien aan het gezellige winterinitiatief”, aldus Sharlien Derluyn van café Moustache.

In oktober werd duidelijk dat er een vervolg zou komen. Gelateria Italia en café Moustache openen op 6 december het Radio 2 Wintercafé. In vergelijking met vorig jaar zijn er enkele nieuwigheden. Vorig jaar zond Radio Nostalgie uit vanuit de kerstchalet. De stad ging dit jaar opnieuw een samenwerking aan met Radio 2. Niet enkel de naam van het wintercafé verandert, maar de radiozender palmt ook een container vlakbij de chalet in. “Op die manier is er voor ons extra ruimte om gasten te ontvangen. Doordat onze winterchalet ook iets groter is, kunnen we dit jaar tot tweehonderd mensen gaan”, aldus Bert Watteny van Gelateria Italia.

Open vanaf 9 uur

De winterchalet zal iedere dag open zijn vanaf 9 uur, het ogenblik waarop ook Radio 2 vanuit Roeselare start met radiomaken. “Passanten kunnen ‘s ochtends al smullen van onder andere een croissant, maar gedurende de dag zijn er tal van hapjes te verkrijgen zoals warme camembert, een tapasplankje, nacho’s, … Lekkere winterse hapjes binnen een supergezellig kader”, aldus Louis Vandepitte van café Moustache.

Elke dag is er een kaas-, wijn- en breughelavond. Reserveren hiervoor vooraf is noodzakelijk en kan via radio2@wintercafé@gmail.com of via het telefoonnummer 0474/72.19.28.

Ingang via Ooststraat

De winterchalet blijft tot en met 5 januari open. “De chalet is verwarmd. Van binnenuit zie je door de vele ramen toch de winterse taferelen. De ingang komt dit jaar langs de Ooststraat”, aldus Wendy Vanden Nest van Gelateria Italia.

Naast de winterchalet en de komst van Radio 2 met liveradio en optredens brengt ook de schaatspiste opnieuw winters plezier op de Grote Markt. De ijszaak Gelateria Italia is sowieso gesloten tijdens deze periode van het jaar. Café Moustache blijft van 6 december tot en met 5 januari wel open, al wordt er wel even gesnoeid in de openingstijden. De Roeselaarse kerstperiode wordt vrijdagavond al op gang getrapt op het Stationsplein. Daar openen de kerstchalets en het reuzenrad.