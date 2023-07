Nu ook officiële datum bekend: Kaffee Lagaar gaat op woensdag 2 augustus opnieuw open

Dat Tom Sintobin de nieuwe eigenaar en uitbater is geworden van Kaffee Lagaar, dat nieuws lanceerden we twee weken geleden al. Na wat opfriswerken is nu ook de officiële openingsdatum bekend. De streefdatum van zaterdag 28 juli werd net niet gehaald, woensdag 2 augustus om 10.30 uur gaan de deuren open. “Maar dit weekend kan iedere nog in café De Koornmarkt terecht”, benadrukt de herbergier.

Tom Sintobin begint een nieuw hoofdstuk in zijn horecacarrière. De man die al 15 jaar het gezicht is van café De Koornmarkt, gaat nu iets verderop Kaffee Lagaar nieuw leven in blazen. Dat stond sinds begin maart opgesloten. “Aan het interieur hebben we nu nog niks veranderd, maar je zal toch zien dat we alles al eens een goede opfrisbeurt hebben gegeven. In de serre die tot voor kort dienstdeed als rookruimte, hangt nu een tv-scherm. Daar zullen we het voetbal tonen. Buiten is er een nieuwe rookruimte gemaakt. Wie niet van voetbal houdt of gewoon rustig iets wil drinken, kan dat uiteraard in het café.”

Geen nachtcafé

Voorlopig blijven maandag en dinsdag de sluitingsdagen. “Mijn equipe van De Koornmarkt verhuist mee, maar ik kan gerust nog helpende handen gebruiken. Op termijn zullen we misschien nog een van onze sluitingsdagen schrappen, maar liever zo dan het omgekeerde. Iedere morgen zullen we om 10.30 uur open gaan en doorlopend openblijven tot middernacht. We willen er geen nachtcafé van maken, nadien kan men misschien nog afzakken naar De Koornmarkt.”

Eens Lagaar open is, zal Tom De Koornmarkt niet meer openhouden. “Ik sta open voor overnemers of andere voorstellen. Dit weekend zijn we na een weekje sluiting weer open in De Koornmarkt. Meer zelfs, zaterdag en zondag van 17 tot 19 uur houden we ‘happy hour’ en kosten de Stella’s twee euro.”