Café Hermana op Vlasmarkt zoekt overnemer: “Tijd voor een nieuw gezicht”

Na zeven jaar hun café op de Vlasmarkt te runnen, zoeken zussen Ella (32) en Stefanie Verhue (35) een overnemer voor Hermana. “We blijven open tot die er is. Met de komst van de nieuwe studentenresidentie op de Belgacomsite kan de volgende uitbater hier misschien inspelen op het studentenleven”, vertelt Stefanie.

Café Hermana opende in oktober 2017. Het interieur heeft een industriële look, met ruwe betonblokken die de minimalistische stijl versterken. In Hermana weerklinkt voornamelijk reggae, hiphop en rock. “Ons publiek? We hebben hier van alles wat”, lacht Ella. “Hermana staat bekend om zijn gezapige sfeer. Hier is iedereen welkom, ongeacht wie je bent of wat je doet. Het is een echt werkmanscafé, laagdrempelig en zonder poespas.”

“Het grote terras is een belangrijke troef, zeker tijdens Sinksen en de braderieën. Het is de grootste van de Vlasmarkt. Naast het café biedt Hermana ook een polyvalente ruimte boven, geschikt voor evenementen tot 40 personen. We hebben er in het verleden ook optredens georganiseerd”, vult Ella aan.

Met een breed assortiment aan bieren van brouwerij Verhaeghe weet Hermana ook toeristen en zakenmensen aan te trekken. “Ze komen van nabijgelegen hotels vaak over de vloer voor een speciaalbiertje zoals de Duchesse Chocolate Cherry en Barbe X. Ze weten ons te vinden via bier-apps.”

Tijd voor iets nieuws

Na jaren van hard werken zijn de zussen klaar voor een nieuwe uitdaging. Stefanie combineerde het runnen van Hermana met haar job als opvoeder bij mensen met een mentale beperking in De Vleugels in Houthulst. “Dat werd te zwaar, het zijn allebei intensieve jobs. Het is tijd om me volledig op mijn werk te richten en ruimte te maken voor een nieuw gezicht in Hermana.” Voor Ella ligt de keuze in haar persoonlijke leven. “Mijn vriend en ik zijn vaak niet thuis. Ik wil meer tijd doorbrengen met hem en zoek nog een nieuwe job, afhankelijk van wat op mijn pad komt.”

Vaste klanten vinden het nieuws van de overname jammer, maar velen begrijpen de keuze. “We hebben samen een mooie rit gehad. De grote feesten, vooral tijdens Sinksen, zullen we het meest missen. Dat is in het begin veel stress, maar eenmaal vertrokken, enorm leuk”, zegt Stefanie. “We zullen nu eindelijk eens het feest aan de andere kant van de toog meemaken. We komen zeker nog langs”, voegt Ella toe.

Voor wie interesse heeft om Hermana over te nemen, staat de deur open. Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen via Messenger. De prijs is te bespreken.