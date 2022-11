Bellewaerde wordt bouwwerf: 40 miljoen euro investeringen in nieuwe attracties, dierenzones en restaurant

Twee nieuwe familie-attracties, twee nieuwe dierenzones, een speelzone en een nieuw restaurant. Bellewaerde Park heeft heel wat in petto voor het volgende pretparkseizoen. Met de start van de bouw van de grote waterattractie die in 2024 de Keverbaan en het Far West-dorp zal vervangen, ziet het ernaar uit dat het Ieperse park een groot werf wordt komende winter.

Op de laatste dag van het seizoen en tijdens het afscheid van de iconische Keverbaan heeft Bellewaerde een tip van de sluier gelicht over de investeringsplannen voor de komende jaren. En die zien er indrukwekkend uit. “De komende twee jaar gaan we een kleine 40 miljoen euro investeren in Bellewaerde Park”, zegt directeur Stefaan Lemey. “Komende winter bouwen we al twee nieuwe attracties in de zone Canada en de zone India. We gaan ook de Savanne en de site van de leeuwen en de tijgers vernieuwen.”

lees verder onder de foto.

Family flat ride ‘Nebulaz’. (Foto Bellewaerde)

De eerste nieuwe familieattractie wordt de family flat ride ‘Nebulaz’ en is toegankelijk voor kinderen vanaf 105 cm groot. De attractie komt in de India-zone, aan de overkant van de verblijven van de Amoerluipaarden en is goed voor een investering van 1,2 miljoen euro. Nog in de zone van Amoerluipaarden komt er ook een nieuwe speeltuin in de vorm van een Indische tempel, met onder meer klimmogelijkheden en glijbanen. Daarvoor voorziet Bellewaerde een budget van 800.000 euro.

Lees verder onder de foto.

Dit nieuw speelgebied komt in 2023 in de India-zone. (Foto Bellewaerde)

De tweede familieattractie die in april 2023 de deuren opent is de kiddie ride ‘Barnyard’ voor kinderen met een grootte vanaf 90 cm. Deze wordt opgesteld in de Canada-zone, naast de Screaming Eagle en kost 600.000 euro.

Lees verder onder de foto.

Kiddie ride ‘Barnyard’. (Foto Bellewaerde)

De investeringen in de dierenverblijven bedragen 4,65 miljoen euro. “We gaan meer dan 2 miljoen investeren in het vernieuwen van de Savanne. De stallen van giraffen en de zebra’s worden afgebroken. Die komen in een nieuwe moderne stal terecht, die zal verwarmd worden met geothermie, dus op ecologische wijze. Meer dan 2,5 miljoen euro steken we in het vernieuwen van de site van de leeuwen en de tijgers. Daar komt een brug waar mensen zullen kunnen kijken van op hoogte en van op een platform naar de leeuwen en de tijgers.”

Lees verder onder de foto.

Brug en uitkijkplatform bij de leeuwen en tijgers. (Foto Bellewaerde)

Ook het restaurant Carrousel vlakbij de hoofdingang van Bellewaerde wordt in een nieuwe kleedje gestoken, goed voor een investering van 5,5 miljoen euro. “Het restaurant Carrousel wordt omgetoverd tot een soort middeleeuws kasteel. De helft van het restaurant wordt afgebroken. Daar beginnen we al aan over twee weken”, zegt Stefaan Lemey. “Vanaf maandag beginnen we al met het demonteren van de Keverbaan en de ganse Western-zone, waar we starten met de bouw van een nieuwe grote attractie die open gaat in april 2024.”

Lees verder onder de foto.

Zo zal het nieuwe restaurant Carrousel eruitzien. (Foto Bellewaerde)

De grote waterattractie is van het type ‘spinning rafting ride’, behelst een investering van maar liefst 16 miljoen euro en wordt de eerste attractie ter wereld met drie unieke features: vertical & turning lift, half-pipe en bungee. “We zullen daar dus anderhalf jaar aan bouwen. Dat is een project dat we al meerdere jaren aan het voorbereiden zijn samen met een constructeur”, gaat Stefaan Lemey verder. “De komende maanden en jaren zullen we dus keihard werken om volgend seizoen een aantal nieuwe zaken aan te bieden en ook in 2024. Het wordt hier heel druk. Weliswaar niet met bezoekers, maar met bouwvakkers.”

De opvolger van de Keverbaan wordt een grote waterattractie. (Foto Bellewaerde)

Dat moederbedrijf Compagnie Des Alpes zo veel investeert in Bellewaerde, geeft de directeur en het personeel veel vertrouwen in de toekomst. “We zijn een park die goed scoort bij onze bezoekers. We hebben een trouw publiek. Dat vertaalt zich in goede cijfers. We hebben een gezonde balans en onze aandeelhouders staan volledig achter ons voor de verdere ontwikkeling en evolutie van het park”, zegt Stefaan Lemey, die zegt tevreden te zijn over het voorbije seizoen. “We kunnen zeggen dat we covid definitief achter ons gelaten hebben en we zitten weer ongeveer op het niveau van 2019. Ook Halloween hebben we iets hoger afgesloten dan de vorige jaren. Het weer heeft de laatste dagen de bezoekersaantallen een beetje genekt, maar de Nocturnes waren een heel groot succes. Ook de nieuwe spookhuizen werden geapprecieerd. We hadden eigenlijk quasi alleen maar positieve reacties.” (TOGH)