Bellewaerde Park veilt 5 iconische kevertjes voor jubileum Think Pink

De organisatie Think Pink die strijdt tegen borstkanker viert dit jaar het 15-jarige jubileum. Daarom organiseren ze het eerste weekend van oktober een speciaal feestweekend in Bellewaerde Park. Daarnaast zal het pretpark deze zomer vijf wagonnetjes van de iconische keverattractie veilen voor Think Pink. De vijf hoogste bieders ontvangen niet alleen een wagentje, maar krijgen ook een ticketje voor de allerlaatste rit van de kevertjes op zondag 6 november.

Liefst 41 jaar lang hebben de kevertjes hun vaste parcours afgelegd in Bellewaerde. Het was de tweede attractie die geplaatst werd in Bellewaerde Park en was al die jaren een vaste waarde bij jong en oud. Op zondag 6 november om 18 uur vertrekt de laatste rit ooit van de kevertjes. Maar wie weet heb je binnenkort wel zo’n exclusief keverwagonnetje bij jou thuis staan want Bellewaerde Park heeft besloten om samen met Think Pink deze zomer vijf keverwagonnetjes te veilen.

Vanaf vrijdag zal er ook een grote aftelklok hangen bij de keverbaan

© ©2022 Jan Stragier

“Toen we aankondigden dat de keverbaan zou sluiten, ontvingen we volop aanvragen voor de wagonnetjes. In de loop van de zomervakantie zullen we op verschillende momenten keverwagentjes veilen. Mensen kunnen dus verschillende keren proberen te bieden. De vijf winnaars krijgen niet alleen een karretje mee naar huis, maar ontvangen ook een ticket voor de laatste rit van de kevertjes. We hopen zo een mooi bedrag te kunnen doneren aan Think Pink. Op vrijdag komt er een klok naast de attractie te staan die aftelt naar de laatste rit op zondag 6 november”, vertelt Filip Van Dorpe van Bellewaerde Park.

Feestweekend

Think Pink bestaat dit jaar 15 jaar en dat wordt uiteraard ook gevierd. “Op vrijdag 30 september organiseren we de Race for the Cure. Mensen kunnen dan drie kilometer wandelen of vijf kilometer lopen doorheen het pretpark. Het is voor de eerste keer in twee jaar tijd dat de Race for the Cure opnieuw kan doorgaan. Door de coronacrisis moesten onze lopers het thuis op eigen initiatief doen”, vertelt Mieke Deprez van Think Pink.

“Maar het is nog niet gedaan na vrijdag. Op zaterdag en zondag vieren we gewoon verder in het pretpark. Lotgenoten en hun familie kunnen dan tickets aan een voordelig tarief krijgen om even een dagje of weekendje te ontspannen in Bellewaerde Park. Over het hele pretpark zullen we als organisatie ook allerlei extra’s voorzien. We zijn blij dat er extra aandacht geschonken wordt aan onze organisatie. Vandaag krijgen 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 100 mannen ooit borstkanker.” Bellewaerde zal dat weekend ook per bezoeker 1 euro doneren aan de organisatie.

Badeendjeswedstrijd

Think Pink zal trouwens de hele zomervakantie aanwezig zijn in het pretpark. “Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kunnen bezoekers voor 2 euro een roze badeendje van Think Pink adopteren. Die worden dan allemaal verzameld en zullen we begin september loslaten in het water van de Lazy River, de waterbaan die rondom Bellewaerde Aquapark stroomt. De eigenaars van de eerste 100 eendjes die over de eindmeet dobberen, krijgen dan een prijs”, vertelt Van Dorpe. In totaal willen ze graag zo’n 25.000 badeendjes verkopen. De opbrengst gaat integraal naar Think Pink.

We hopen dat we 25.000 roze badeendjes kunnen verkopen voor Think Pink

© ©2022 Jan Stragier

Bovendien loopt er deze vakantie nog een andere wedstrijd in Bellewaerde. “We willen alle mensen die ooit ons pretpark hebben bezocht, oproepen om vanaf 1 juli hun oude, maar ook nieuwe foto’s bij of met de kevertjes te delen op onze Facebookpagina. De vier personen met de meeste likes worden mee uitgenodigd op het laatste ritje van de keverbaan. De andere plaatsen zullen we wellicht reserveren voor werknemers en technici.” Met alle foto’s van de bezoekers bij de kevertjes wil Bellewaerde Park een grote mozaïek maken in het pretpark in de vorm van de kevers om zo de attractie te herinneren.