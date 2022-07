Animatoren zorgen ervoor dat kinderen volop kunnen spelen

Dankzij heel wat animatoren kunnen duizenden kinderen op verschillende plaatsen in de regio dez zomer genieten van speelpleinwerking. In verschillende gemeenten liep de zoektocht naar animatoren niet zo eenvoudig. “Jammer, want eigenlijk leer je hier wel heel veel bij met het oog op de toekomst”, aldus Jakob Pledts, hoofdanimator op het speelplein in Ledegem.

Op donderdag 28 juli stonden de animatoren op de speelpleinen voor een keer centraal. In het kader van de ‘Dag van de Animator’ gaven de aanwezige kinderen op het speelplein Zwiebel in Ledegem de animatoren een daverend applaus. Nadien schoof men samen aan een ijscrèmekar aan. Donderdagavond werden de animatoren nog getrakteerd met pizza. “Zeker verdiend. De animatoren zijn van essentieel belang voor onze speelpleinwerking. Zonder hen zou er geen werking zijn waardoor heel veel ouders moeilijker een oplossing zouden vinden voor hun kinderen”, aldus schepen van jeugd Sybille Geldhof (CD&V/VD).

Animatorencafé

De creatieve animatoren verzinnen activiteiten en speelimpulsen, bouwen decors, oefenen en brengen toneeltjes. “Maar ze poetsen ook toiletten, verzorgen en troosten en denken na over hoe het nog plezanter kan voor elk kind. Deze zomer staan veertig animatoren paraat om de kinderen een onvergetelijke zomer te geven”, aldus de schepen. Ook zij merkt dat de zoektocht naar nieuwe animatoren niet meer zo eenvoudig loopt. “We organiseerden onlangs een animatorencafé. Geïnteresseerden werden er getrakteerd op een drankje en konden voor tips terecht bij de ervaren animatoren. De opkomst was vrij laag, maar we haalden er toch gelukkig enkele nieuwe, enthousiaste animatoren uit.”

Hechte groep

De gemeente kan reeds enkele jaren rekenen op de 19-jarige Jakob Pledts. Hij is voor het tweede jaar op rij de hoofdanimator op het speelplein, maar was daarvoor ook al twee jaar animator. “Ik kwam hier zelf vroeger spelen en stapte als animator in de voetsporen van mijn broer.” Jakob amuseert zich rot op het speelplein. “Het klopt dat we met een andere vakantiejob iets meer zouden kunnen verdienen, maar hier leer je gewoon zoveel bij met het oog op de toekomst. Je leert omgaan met kinderen met verschillende karakters en samen met de andere animatoren vorm je een hechte groep.”

Soms meer dan honderd kinderen

De speelpleinwerking in Ledegem blijkt ook dit jaar een groot succes te zijn. “Over de hele zomer komen er tegen de 400 verschillende kinderen door ons poortje. Kjeunemie in Sint-Eloois-Winkel heeft een gemiddelde van 35 kinderen per dag, Zwiebel in Ledegem heeft een gemiddelde van 95 kinderen per dag”, aldus schepen Sybille.