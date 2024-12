Vrienden en familie wandelen en herdenken overleden Sharon

Ter herdenking van de overleden Sharon Gruwez wordt op zondag 29 december opnieuw een wandeling georganiseerd in De Panne. De 22-jarige Sharon Gruwez overleed in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018. Haar ex-vriend crashte met een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus in Vleteren. In oktober 2021 werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord. “Waarom ik het blijf doen? Ik wil niet dat Sharon vergeten wordt of dat mensen zouden stoppen met over haar te spreken”, zegt ‘nonkel’ Rudy Dumoulin.

In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 overleed de 22-jarige Sharon Gruwez. Haar ex-vriend crashte met een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus ter hoogte van OC De Sceure in Oostvleteren. De bestuurder bleek slechts lichtgewond. In een ongeval hebben haar ouders James Gruwez en Vannessa Deroo nooit geloofd. Ze waren overtuigd dat de crash doelbewust veroorzaakt werd door haar ex-vriend. In oktober 2021 sprak een assisenjury zich daarover uit en werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord. De man werd veroordeeld tot 23 jaar opsluiting.

“We moeten Sharon nu al zes jaar keihard missen, niet door een ‘spijtig’ ongeval, maar door een laffe daad. We blijven achter zonder haar”, zegt Rudy Dumoulin uit Langemark. Hij en Sharons vader James Gruwez zijn goede vrienden. “Vorig jaar hebben we onze schouders gezet onder een wandeling aan De Panne en nu vroeg hij of ik het opnieuw zag zitten om een wandeling te organiseren.”

Herinneringen

Familie en vrienden zijn opnieuw welkom in De Panne. “Sharon ging graag in De Panne wandelen met haar hond Benz. De wandeling voor Sharon willen we graag tot een jaarlijkse traditie maken. Familie, vrienden, kennissen… kunnen samenkomen en op deze manier kunnen we nog eens intens aan haar terugdenken. Waarom ik mijn schouders onder deze wandeling blijf zetten? Sharon mag niet vergeten worden. Ik zou niet willen dat mensen plots stoppen met over haar te praten. Iedereen weet wat er is gebeurd. De eerste maanden, het eerste jaar wordt er nog vaak over gepraat en plots is het stil. Ik wil dat niet voor haar. Ik wil dit doen voor haar vader, haar moeder, familie, vrienden…”

Vorig jaar zakten een 50-tal mensen af naar De Panne om mee te wandelen. “Het was een fantastische namiddag. Er werden heel veel herinneringen naar boven gehaald. Ik hoop dat we op zondag 29 december opnieuw een mooie wandeling kunnen maken met veel mensen. Ik weet dat het veel voor haar (plus)ouders betekent. Er wordt afgesproken om 14 uur aan het monument Koning Albert I langs de zeedijk in De Panne. Iedereen is welkom, met of zonder viervoeter. ‘Nonkel Xafte’ voorziet na de wandeling een warm drankje of koud biertje.”