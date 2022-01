Vrienden branden kaarsjes op plaats waar Jarne Parmentier na zware crash verongelukte

Dinsdagavond stapten een 30-tal vrienden van Jarne Parmentier (23) van De Spil naar de plaats waar hun copain het leven had gelaten. In de Meiboomlaan was Jarne Parmentier dinsdag om 11 uur van de weg geraakt en met een enorme klap tegen een boom terecht gekomen. Hij werd nog uit het wrak bevrijd, maar overleed in AZ Delta aan zijn verwondingen.

‘s Avonds waren een 30-tal vrienden samen gekomen aan De Spil en stapten ze onder begeleiding van een politiecombi naar de plaats van het ongeval in de Meiboomlaan. De verslagenheid was uiteraard immens onder de jonge mensen. Ze verloren een goede vriend, een jongeman die bij hen terecht kon ook als het eens moeilijker ging.

Ongeval niet op camerabeelden

Jarne Parmentier was nog vrijgezel, woonde nog bij zijn moeder en was aan de slag bij keukens Dovy. Hij was verkikkerd op zijn petekindje Lowie, het zoontje van zijn broer Nills.

Woensdagmorgen in alle vroegte hielden er ook nog mensen halt op de plaats waar Jarne het fatale ongeval meemaakte. Dat ongeval gebeurde recht tegenover de parking van Roularta, maar is niet geregistreerd door de camera.

Zwarte doos onderzocht

Uit onderzoek van de deskundige aangesteld door het parket blijkt nu dat er geen derden betrokken waren bij het ongeval, de zwarte doos van het voertuig wordt wel nog onderzocht.