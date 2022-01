Bestuurder zwaar verkeersongeval in de Meiboomlaan overleden aan zijn verwondingen

Omstreeks 11 uur deed zich een zwaar verkeersongeval voor in de Meiboomlaan in Roeselare. Jarne P. (23), die richting de Rijksweg reed, kwam ter hoogte van de Roularta-drukkerij naast de weg terecht. Zijn wagen plooide zich letterlijk rond een boom. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, daar overleed hij. Dat werd ons bevestigd door de politie.

De klap was enorm en opgeschrikte buurtbewoners kwamen verontrust buiten. Het remspoor begint aan de linkerkant van de weg, de wagen kwam aan de rechterkant van de baan tegen een boom terecht.

Het wrak van de Peugeot 206 plooide zich rond de boom. De bestuurder was bewusteloos en werd in kritieke toestand afgevoerd door de hulpdiensten. Daar is hij deze middag overleden. Het gaat om Jarne P., een 23-jarige Roeselarenaar. De Meiboomlaan werd ook afgesloten voor alle verkeer.

