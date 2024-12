Vredesakkoord in Brugse bieroorlog: niet 1 maar 4 lokale bieren op nieuwjaarsborrel

Op de nieuwjaarsborrel van de stad Brugge zal er niet één maar vier Brugse bieren geserveerd worden. Met deze beslissing trekt burgemeester Dirk De fauw de lont uit het kruitvat en zorgt hij voor vrede na de voorbije bieroorlog.

De Bruggelingen kunnen op zondag 5 januari weer het glas heffen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel op de Burg. Ze kunnen dit jaar zelfs kiezen met wat er wordt geklonken. Waar er vroeger één bier op de tap zat, kunnen de inwoners nu kiezen tussen vier bieren. “Er zullen vier Brugse bieren geschonken worden: Brugse Zot, Fort Lapin, Blonden Os en het non-alcoholische Sportzot”, vertelt burgemeester Dirk De fauw. “Daarnaast zal Oxfam Brugge zorgen voor witte wijn, glühwein, fruitsap en warme chocomelk. Alles wordt geleverd door drankenhandel De Gouden Kroon, die al beste kandidaat van de drie drankenhandels die gecontacteerd werden.”

Mutsen

Met deze beslissing zorgt burgemeester Dirk De fauw voor vrede in de Brugse bieroorlog. Vorig jaar was er immers commotie ontstaan toen de stad koos voor Blonden Os te serveren in plaats van Brugse Zot. Dat bier van Bourgogne Des Flandres bleek veel voordeliger dan het bier van brouwerij De Halve Maan.

Die beslissing viel in slechte aarde bij ceo Xavier Vanneste, die vond dat Blonden Os geen écht Brugs bier was omdat het maar voor een heel klein deel in Brugge gebrouwen was. Als reactie plaatste De Halve Maan een paginagrote advertentie om te wijzen dat Brugse Zot het échte Brugse bier was en kaapte de vorige nieuwjaarsreceptie door honderden gratis mutsen uit te delen met de boodschap ‘Ik drink écht Brugs bier’, met daarbij het logo van Brugse Zot.

Doorgeduwd

“Voor de stadsdiensten zou het veel eenvoudiger zijn om opnieuw maar één bier te serveren, maar ik heb toch aangedrongen om dit te herbekijken. De Bruggelingen zullen dus nu zelf kunnen kiezen welk biertje ze willen drinken op de nieuwjaarsreceptie.”