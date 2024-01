2024 start met kleine bieroorlog in Brugge: Blonden Os verstoot Brugse Zot op de nieuwjaarsreceptie

Zondag vindt op de Burg de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats, al is er dit keer wel een opmerkelijk verschil: er zal geen Brugse Zot van De Halve Maan uit de tapkranen vloeien maar wel Blonden Os van Bourgogne des Flandres. Dit tot ongenoegen van brouwerij De Halve Maan, waar gesteld wordt dat Brugse Zot het échte Brugse stadsbier is. “Zoals het hoort hebben we een aanbesteding uitgeschreven en Bourgonge des Flandres bleek de beste kandidaat”, reageert burgemeester Dirk De fauw.

Op zondag 8 januari komen de Bruggelingen opnieuw samen op de Burg om samen met vrienden en (oud-)bekenden te klinken op het nieuwe jaar. Het is een traditie die door voormalig burgemeester Patrick Moenaert werd opgestart, en werd voortgezet door zijn opvolgers Renaat Landuyt (Vooruit) en Dirk De fauw (CD&V).

Dit jaar is er een verschil waar er niet naast gekeken of gesmaakt zal kunnen worden: er zal geen Brugse Zot meer uit de tapkranen stromen. Brouwerij De Halve Maan werd ingeruild voor Bourgogne des Flandres, gevestigd aan de Kartuizerinnenstraat in de Brugse binnenstad en deel uitmakend van de brouwerij- en drankengroep John Martin. De Bruggelingen zullen zondag dus geen Brugse Zot krijgen, maar zullen wel kunnen kiezen uit het blonde bier Blonden Os, het roodbruine bier Bourgogne des Flandres, een non-alcoholisch bier en daarnaast ook nog glühwein, diverse fairtrade fruitsappen, warme chocomelk en water.

Goedkoopste

Brouwerij De Halve Maan is allerminst opgezet met de keuze van het stadsbestuur om een andere brouwerij voor de nieuwjaarsreceptie aan te duiden. “Het is inderdaad zo dat er vanuit brouwerij De Halve Maan een ongenoegen geuit werd over onze keuze”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Brouwerij De Halve Maan mag voor ons het hele jaar door recepties doen in het stadhuis of op verplaatsing. En dan werken we altijd ‘op factuur’. Het is dus zeker niet zo dat ze niet aan bod of in beeld komen als lokale brouwerij, integendeel. We zijn ook altijd heel tevreden van hun diensten.”

Bourgogne des Flandres bleek de voordeligste. Daar kunnen wij niet zomaar naast kijken” – burgemeester Dirk De fauw

“Maar voor een in omvang veel groter evenement, zoals de nieuwjaarsreceptie, zijn we verplicht om een aanbesteding uit te schrijven. We hebben drie Brugse brouwerijen aangeschreven, met de vraag voor een offerte voor een receptie met ‘in Brugge gebrouwen bier’. En daaruit kwam De Halve Maan als de duurste van de drie uit. Het was Bourgogne des Flandres die de voordeligste offerte overmaakte. En wij kunnen daar als verantwoorde bestuurders toch niet zomaar naast kijken?”

“Ik hoor van onze protocoldienst, die dit dossier beheert, dat ze bij De Halve Maan van mening zijn dat de bieren van Bourgogne des Flandres geen volledig Brugse bieren zijn, omdat die deels buiten Brugge gebrouwen zouden worden. Het is een discussie waar ik me niet te ver in wil wagen, maar in ieder geval was het prijsverschil aanzienlijk. Dat kunnen we niet negeren.”

Imagocampagne

Bij De Halve Maan willen ze er niet te diep op ingaan. Ceo van De Halve Maan Xavier Vanneste: “Ik heb geen intentie om hier nu een openlijk debat over aan te gaan, maar ik kan alleen maar zeggen dat er bij onze bieren geen enkele twijfel is over waar ze gebrouwen worden. (fijntjes) Alles wordt volledig gebrouwen én gebotteld in Brugge. Wij zullen in ieder geval starten met een imagocampagne, waarbij we het Brugse karakter en de kwaliteit van onze producten nog sterker in de verf gaan zetten.” (zie Zotte Muts-actie hieronder en open brief hiernaast, red.)

Voorwaarden voldaan

David Tonnard, de sitemanager van Bourgogne des Flandres binnen de John Martin groep, is uiteraard wel opgetogen met de keuze van het stadsbestuur. “We zijn tevreden dat we nu ook de kans krijgen om onze bieren te presenteren. En voor de duidelijkheid: Bourgogne des Flandres is een blend van de in Brugge gebrouwen Bruinen Os met de in Itterbeek, in het Brusselse dus, gemaakte Lambic. En de ongefilterde Blonden Os, die we op de receptie zullen serveren, wordt volledig in Brugge gebrouwen, maar wel afgevuld op vaten in een andere brouwerij van onze groep. Het stadsbestuur zal geoordeeld hebben dat wij aan alle voorwaarden voldoen en we zijn heel blij met deze opdracht.”

Door de commotie onderzoekt het stadsbestuur of het voor volgend jaar een andere regeling kan uitwerken. “We zullen onderzoeken of het mogelijk is om met alle of toch meerdere Brugse brouwers tegelijk te werken”, geeft burgemeester Dirk De fauw nog mee.