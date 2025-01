Voormalig hotel Pannenhuis wordt tijdelijk ontmoetingscentrum: “Alles draait om inclusie, duurzaamheid en verbinding”

Het voormalige hotel Pannenhuis in Sint-Andries wordt een jaar lang een experimenteel buurthuis waar spelen, samenwerken en verbinden centraal staan. Initiatiefnemer is vzw De Driehoek, bekend van projecten zoals Binnenpret, die hiervoor financieel gesteund wordt door Stad Brugge.

Het leegstaande hotel Pannenhuis in de Zandstraat in Sint-Andries krijgt tijdelijk een nieuwe invulling. In januari 2023 sloten Jan Simoens en zijn echtgenote Francine Fourier na net geen vijftig jaar de uitbating van hun hotel. Vorig jaar, kort na de zomer, verkochten ze het pand aan projectontwikkelaar CAAP die er een andere functie zou aan geven. Die plannen zijn echter nog verre van concreet en in afwachting van de start van de werkzaamheden mag vzw De Driehoek het pand – met ruime tuin bij – een jaar lang gebruiken als experimenteel buurthuis. Vzw De Driehoek is bekend van projecten zoals de Oh Lalala Speelkaravaan en Binnepret.

Ruim aanbod

“Het aanbod omvat onder meer een gezellige bar, creatieve werkplekken, een speelzone, multifunctionele ruimtes en een grote groene tuin”, zegt coördinator Thomas Graulus. “Bezoekers kunnen deelnemen aan muzikale evenementen met catering zoals Shaky Fridays en Funky Sundays, maar ook aan diverse workshops en kunstexposities. We willen de buurt inspireren met kunst, beweging en cocreatie. Alles draait om inclusie, duurzaamheid en verbinding.”

De vzw krijgt financiële ondersteuning van Stad Brugge via het burgerbudget. “Met een subsidie van 15.000 euro wordt dit vernieuwende initiatief toegankelijk voor iedereen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (cd&v). “Met het Pannenhuis slaan we verschillende vliegen in één klap. We creëren een laagdrempelige plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, stimuleren creatieve interactie en geven tijdelijk een nieuwe invulling aan leegstaande gebouwen.”

Feestelijk openingsweekend

Het openingsweekend op 18 en 19 januari belooft alvast een feestelijk begin. Op zaterdag kun je vanaf 11 uur het gebouw verkennen en er is muziek met dj’s tot middernacht. Op zondag is er van 11 uur tot 22 uur open huis met rondleidingen en creatieve activiteiten. Doorheen het jaar is het Pannenhuis open van van donderdag tot zondag met een maandelijks activiteitenprogramma.