Familie Simoens sluit hotel Pannenhuis in Brugge na net geen vijftig jaar

Na net geen vijftig jaar is de familie Simoens gestopt met het bekende hotel Pannenhuis, een monument in de Brugse horeca. “We hebben hier mooie tijden beleefd, maar het internationaal verblijfstoerisme is sterk bergaf gegaan”, zegt Jan Simoens.

Jan Simoens (73), zoon van een Brugse tandarts, zette zijn eerste horecastappen als jobstudent in een hotel-brasserie in Duinbergen. Hij kwam in contact met de toenmalige directeur van de hotelschool in Koksijde, eerwaarde heer Notredame. Door plaatsgebrek in Koksijde trok Jan naar de hotelschool van Oostende, maar Notredame bleef hem volgen en zorgde ervoor dat hij in grote huizen aan de slag kon.

Adamo en Gilbert Bécaud

“Ik klom al vlug op tot chef d’étage en zo mocht ik onder meer Charlie Chaplin en Coco Chanel bedienen, net als de artiesten die in de Parijse zaal l’Olympia optraden, zoals Adamo en Gilbert Bécaud”, vertelt Jan. Nadien werkte hij in een resort in het mondaine Davos in Zwitserland, en terug in Brugge werd hij in het Holiday Inn op ’t Zand, nu NH hotel, food and beverage manager.

“Begin jaren tachtig was François Mitterrand, net voor hij Frans president werd, bij ons te gast”

Toen Jan merkte dat een notariswoning langs de Zandstraat leeg en te koop stond, zag hij er de ideale locatie in voor een hotel.

“Na ingrijpende verbouwingswerken hebben we in 1974 de deuren geopend. En mijn vrouw (Francine Fourier (71), red.) kwam al vlug meedraaien. We waren in die tijd een van de eerste grotere familiehotels, en wat toen ook niet evident was: iedere kamer beschikte over een volledig uitgeruste badkamer mét ligbad.”

Helmut Lotti & co

“Aanvankelijk hadden we veel zakenmensen en directieleden onder onze gasten, die naar hier kwamen om onder meer de vestigingen van Siemens en Outboard Marine te bezoeken voor hun werk. Later hebben we volop mee geprofiteerd van de opkomst van het massatoerisme. Ook bekendheden zoals Raymond Goethals, Helmut Lotti, en begin jaren 80 zelfs François Mitterrand – kort voor hij Frans president werd – waren hier te gast.”

“We hebben hier heel mooie tijden beleefd, maar sinds ‘9/11’, de aanslagen in Parijs en Brussel, en zeker sinds corona is het internationale verblijfstoerisme nooit helemaal hersteld. Onze enige zoon Michel werkte lange tijd mee in het hotel, maar het is voor hem niet haalbaar om dit alleen verder te zetten. Ja, we gaan het hier zeker missen.”