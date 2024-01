Voedselbedeling vzw De Vaart neemt intrek in de Deelfabriek en viert 25-jarig bestaan: “De noodzaak is niet verminderd”

Vrijwilligersorganisatie De Vaart werd opgericht in 1998 en verdeelde voor het laatst op 6 december op hun vertrouwde locatie in de Vaartstraat. De sociale kruidenier verstrekt nu voedselhulp aan personen en gezinnen in armoede in de Deelfabriek en viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. “We zijn ons bewust dat we armoede niet kunnen oplossen, maar wel een acuut probleem”, zegt voorzitter Wim Debonne (70).

“Ondanks de moeilijke maatschappelijke context hangt er een goede sfeer tussen de vrijwilligers en naar de klanten toe”

Wim Debonne, ingenieur van opleiding, werkt al 11 jaar als vrijwilliger bij De Vaart. Daarvoor hielp hij met zijn vrouw Nadine Vervaecke zaliger mee de Kortrijkse Poverello oprichten. “Ik was al sociaal geëngageerd voor ik werd geïntroduceerd in De Vaart en heb nog steeds goede contacten met Poverello. We werken met een netwerk en kennen alle actoren van de regio, dat is een sterkte. Wat me vooral opvalt bij De Vaart is dat het altijd tof is om hier te werken. Ondanks de moeilijke maatschappelijke context hangt er een goede sfeer tussen de vrijwilligers en naar de klanten toe. Hier zie je zelden een lang gezicht al zien we soms bij een eerste bezoek wel tranen in de ogen. Beroep doen op voedselbedeling is niet evident, maar we proberen het ontspannen te houden. Als mensen het echt emotioneel lastig hebben, nemen we ze even apart om te praten en vooral te luisteren. Voedselbedeling is geen permanent oplossing voor armoede, die taak behoort tot het OCMW, maar we geven wekelijks wel wat ademruimte aan 150 tot 160 gezinnen over Groot Kortrijk. Het vraagt van vrijwilligers tijd en energie, maar we krijgen er evenveel energie van terug.”

“Beroep doen op voedselbedeling is niet evident, maar we proberen het ontspannen te houden. Als mensen het echt emotioneel lastig hebben, nemen we ze even apart”

Iedere noodhebbende kan bij De Vaart terecht en dit al of niet op doorverwijzing van sociale organisaties of personen en eventueel ziekenhuizen of artsen. “Er wordt wel verwacht dat je je binnen de eerste drie maanden tot het Sociaal Huis in de Budastraat wendt voor een ‘sociaal onderzoek’ zodat nagegaan kan worden of je effectief rechthebbend bent en dus ‘klant’ kan blijven. Op dezelfde wijze kan de voedselhulp telkens voor een periode van zes maanden verlengd worden”, legt Wim uit.

“De verdeling gebeurt evenwichtig en rekening houdend met de gezinssamenstelling”

Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit droge voeding, verse producten en diepvriesproducten. Soms worden ook onderhoudsproducten, luiers en producten voor persoonlijke hygiëne aangeboden. “De klanten kiezen zelf uit het aanbod zoals bij een sociale kruidenier. De aangeboden hoeveelheid varieert van week tot week naargelang de toeleveringen en inzamelingen. De verdeling gebeurt evenwichtig en rekening houdend met de gezinssamenstelling. Het grootste deel van de aangeboden producten wordt aangeleverd via de Voedselbank West-Vlaanderen en is afkomstig van het Europees Fonds voor hulp aan meest behoeftigen (FEAD), productie- en stockoverschotten van de voedingsindustrie, de REO-veiling en de groot-distributie en diverse inzamelingacties. Een andere belangrijke bron is W13-Food Act, een regionaal distributieplatform binnen een vereniging van Zuid-West-Vlaamse OCMW’s. Daarnaast worden producten verdeeld die geschonken worden door personen, bedrijven, verenigingen of organisaties.” Occasioneel koopt De Vaart basisproducten aan wanneer deze onvoldoende via de gebruikelijke toeleveringen of inzamelingen beschikbaar zijn.

“De afgelopen jaren zien we nieuwe mensen in armoede. Mensen die werken, maar zonder reserve door het leven gaan en opeens geconfronteerd worden met een energiefactuur van 2 à 3.000 euro”

“Vroeger, als ik toekwam, zagen we vooral mensen uit generatiearmoede die enkel miserie, werkloosheid of drankmisbruik kennen. De afgelopen jaren zien we nieuwe mensen in armoede. Mensen die werken, maar zonder reserve door het leven gaan en opeens geconfronteerd worden met een energiefactuur van 2 à 3.000 euro. Door zoiets kan het rap keren. De Vaart was vroeger enkel open op woensdagvoormiddag van 8 tot 11.30 uur. Sinds twee jaar doen we ook de dinsdagavond open van 17 tot 18.30 uur zodat we voor iedereen toegankelijk zijn.”

Om de aanvang van het nieuwe werkjaar te vieren en vrijwilligers, sponsors en stadsbestuur te bedanken, organiseert De Vaart op vrijdag 19 januari een receptie als officiële opening. “De Deelfabriek is een nieuwe start met meer magazijnruimte. We zouden liever niet nodig zijn, maar acute armoede is er nu eenmaal en de noodzaak is in die 25 jaar niet verminderd. Financiële steun of donaties in natura zijn altijd welkom”, aldus Wim.