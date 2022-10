Vlaams Belang gaat betogen tegen asielcentrum in Jabbeke

De provinciale afdeling van het Vlaams Belang plant zaterdag 29 oktober een betoging aan de loodsen van de civiele bescherming in Jabbeke. Op die manier protesteert die partij tegen de komst van een asielcentrum.

Volgens Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin, die provinciaal voorzitter is van het Vlaams Belang, zijn er twee redenen om zaterdag 29 oktober om 11 uur te betogen in de Stationsstraat in Jabbeke: de beslissing van de federale regering om asielopvang in Jabbeke te voorzien én de mogelijke komst van 260 asielzoekers naar Bredene. Die komst zou wel uitgesteld zijn naar een nog nader te bepalen datum.

De protestactie vindt plaats in aanwezigheid van de West-Vlaamse parlementsleden en provincieraadsleden van het Vlaams Belang, alsook vele West-Vlaamse leden. Ter plaatse zal de lokale afdeling het woord nemen, gevolgd door een toespraak van Kamerlid Wouter Vermeersch.