Vincent Van Quickenborne viert 50ste verjaardag met gratis vat(en) in Kortrijks café: “Dit is toch wel echt een mijlpaal”

Dinsdag 1 augustus wordt politicus Vincent Van Quickenborne (Open VLD) 50 jaar oud. Daarom trakteerde hij zondagnamiddag met een gratis vat in het café Den Bras in Kortrijk. Alle leeftijdsgenoten van de minister van Justitie en Noordzee (Open VLD) en ook andere passanten kregen een pintje. “Café Den Bras is de ideale plaats om samen te brengen. Dit is een typisch café, waar je eigenlijk arbeider en advocaat samen kan terugvinden en dus ook mij”, lacht Vincent.

Zondagnamiddag waren een 50-tal mensen jong en oud uit Kortrijk en ook van heinde en verre afgezakt naar café Den Bras in Kortrijk om samen met Vincent Van Quickenborne zijn 50ste verjaardag te vieren. Vincent had beloofd dat hij er zijn leeftijdsgenoten zou trakteren pintje.

“Ik wilde eerst een opblaaspop, een Abraham voor het café zetten, zoals ze in Nederland ook doen bij een 50ste verjaardag. Maar dat lukte niet. In 2014 heb ik hier in Kortrijk al eens een feest gegeven voor mij huwelijk toen en dit sluit er nu perfect op aan. 50 worden, dat is ook echt een mijlpaal en dat moest wel gevierd worden. Hopelijk kan ik ook mijn 100ste verjaardag hier vieren met een vat”, lacht Vincent.

Voor Vincent zaten er heel wat bekende gezichten tussen, maar toch ook wat nieuwe. “Ik heb al met heel wat mensen vandaag gepraat. Er was hier een man, helemaal vanuit Leuven afgezakt naar Kortrijk. Binnenkort word hij net als ik 50 en hij vertelde mij hoe hij Kortrijk heeft leren kennen met geocaching en wat zijn werk is. Het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen en dit is de ideale manier. Hier zijn niet alleen mensen, die 50 worden, maar bijvoorbeeld ook op dezelfde dag als ik jarig zijn, namelijk, 1 augustus.”

Cadeautjes

Vincent kreeg van enkele gasten ook wat cadeautjes, bijvoorbeeld een flesje. Maar enkele medewerkers van de frituur Bossuwé kwamen ook langs met een traktatie voor de jarige: 50 frikandellen en frituurhapjes. Iets wat bij Vincent zeker in de smaak viel. Natuurlijk volgden de cafégasten ook de match van de thuisploeg KV Kortrijk. Zij moesten helaas het onderspit delven tegen KAA Gent en verloren 3-2. Ondanks de nederlaag zat de ambiance goed en besloot Vincent om nog een tweede vat te trakteren.