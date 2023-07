Van Quickenborne zet gratis vat in Den Bras voor vijftigste verjaardag: “Uit dankbaarheid”

Zondag 30 juli zal titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne een gratis vat zetten in Den Bras. De Kortrijkse federaal minister van Justitie wordt vijftig en trakteert daarom al zijn leeftijdsgenoten in de bekende kroeg aan het stationsplein.

Vincent Van Quickenborne wordt dinsdag 1 augustus 50 jaar. De politicus wil dat vieren met zijn leeftijdsgenoten en zet op zondag 30 juli, om 17 uur, een gratis vat. “Maar misschien dat anderen ook wel wat pinten krijgen, als ze het vriendelijk vragen”, knipoogt de minister van Justitie.

“Vijftig worden is als Abraham zien, zoals ze zeggen. Voor mij is dit een symbolische actie. Eentje uit grote dankbaarheid ook. Kortrijk heeft mij zo ontzettend veel kansen geven. Ik gaf eerder al eens een feest naar aanleiding van mijn huwelijk in 2014. Dit sluit daar bij aan.”

Plaats van afspraak is bruine kroeg Den Bras, op de hoek van de Reynaertstraat en het Stationsplein in Kortrijk. “Een historisch kruispunt tussen jong en oud”, noemt Van Quickenborne het. “Of ik nog andere festiviteiten plan? Enkel in privékring natuurlijk. Neen, deze keer houd ik geen feest op het Schouwburgplein, een gratis vat lijkt me te volstaan.”