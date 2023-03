Vier dagen lang is Prins Jens de baas in Middelkerke

Woensdagavond om 18.11 uur overhandigde burgemeester Dedecker de sleutel van het gemeentehuis aan Prins Carnaval Jens I. Daarmee draagt de burgemeester van Middelkerke de macht aan de Prins over.

Jens I krijgt nu voor de duur van vier dagen de symbolische zeggenschap over de gemeente en is het volk de baas.

Zoals de traditie het wil geeft de Orde van de Ezel op die manier het startschot voor het carnavalsweekend van halfvasten in Lombardsijde. Voor de Orde van de Ezel is 2023 een jubileumjaar. De carnavalsvereniging die werd opgericht in 1968 bestaat 55 jaar. In carnavalsjargon 5 x 11.

De 61ste Ezelcavalcade start zondag 19 maart om 14.30 uur in de Henri Jasparlaan in Westende en trekt langs de Westendelaan richting Lombardsijde. (PG)