Lombardsijde viert 61ste verjaardag van de Ezelcavalcade: “De eerste keer zonder André”

Middelkerke is in de ban van carnaval. Zondag viert Lombardsijde de 61e verjaardag van de Ezelcavalcade. Een spektakel met zo’n 40 groepen, bonte kleuren en veel humor, onder het toeziend oog van Prins Jens.

Voor de Orde van de Ezel is 2023 een jubileumjaar. De carnavalsvereniging die werd opgericht in 1968 bestaat 55 jaar. In carnavalsjargon 5 x 11. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden in het kleine Lombardsijde? “Het blijft ieder jaar opnieuw een helse uitdaging om dit patrimonium in ere te houden”, zegt voorzitter Peter Dezuttere (53).

Het is algemeen bekend dat In Lombardsijde carnaval traditioneel sterk gevierd werd. Het ontstond in de middeleeuwen toen Lombardsijde nog een stad was. Het huidige carnaval vindt echter haar oorsprong in de visserij. De festiviteiten stammen uit de tijd van de Vlaamse IJslandvaart. Enkele dagen voor het begin van de vasten wisselden de bemanningsleden dikwijls van vaartuig. Vissers en reders legden de voorwaarden vast op café. Op Vette Dinsdag werd er uitbundig gevierd. De vissers schuimden de cafés af en dronken overal een goede pint. Naast roemruchtige vissers was Lombardsijde rond 1900 ook gekend voor de talrijke hoveniers, die met volgeladen ezelkarren naar de markt van Oostende trokken. Dat pendelen leverde hen bekendheid op tot ver buiten de dorpsgrenzen. “De oprichters van de Ezelcavalcade in 1960 legden dan ook een duidelijke link naar dit verleden, maar veel ezels lopen er niet meer mee. Hooguit een drietal”, verduidelijkt Peter. De stichters besloten een spraakmakende stoet te organiseren, om volk naar Lombardsijde te trekken. Want dat was goed voor de vele cafébazen”, gaat Peter verder. “Het waren vervolgens de middenstanders die vijf jaar later de Orde van de Ezel hebben opgericht. En zo is carnaval in Lombardsijde niet teloorgegaan.”

Leven voor carnaval

Er zijn mensen in Lombardsijde die echt leven voor carnaval, het feest van de vrije meningsuiting. Zo iemand was meester André Bentein. Hij was in carnavalsmiddens bekend tot ver buiten de landsgrenzen en genoot een groot aanzien bij de prinsen van Keulen. Hij was er het hart van in dat de Ezelcavalcade in 2020 en 2021 niet kon plaatsvinden. Dit jaar zal hij er helaas niet bij zijn, want hij overleed op 22 juli 2021. “Het is door André dat ik in 2007 lid geworden ben”, zegt Peter. “Ik ben op mijn zeventiende beginnen voetballen bij SC Lombardsijde en ben hier blijven hangen. In 2008, 2009 en 2010 ben ik verkozen tot prins”. Het is een traditie dat wie drie keer op rij tot prins wordt verkozen, zich keizer mag noemen. Het is nu al 10 jaar dat Keizer Peter Dezuttere voorzitter is van de Orde van de Ezel. Het bestuur bestaat verder uit Keizerin Nancy Coeck, Sabrina Demey (prinses van België in 1997 en 2013) en Keizer Daniël Vannecke.

“Er lopen nog hooguit een drietal ezels mee”

“Maar voor ons wordt het steeds moeilijker. We gaan dat nooit kunnen zoals André het heeft gedaan. Je moet mensen vinden die gedreven zijn om het budget bijeen te sprokkelen. We zijn momenteel met 15 leden die de klus moeten klaren. Als je bedenkt dat we voor een wagen tussen de 500 en 800 euro moeten neertellen, weet je genoeg. Dit jaar wordt ons lokaal afgebroken om plaats te maken voor appartementen. Daarbij komt dat zowel de rommelmarkten als de avondmarkten gehalveerd werden, zodat we ook hier de helft van onze inkomsten zien teloor gaan. Maar goed, we proberen het hoofd boven water te houden”, verduidelijkt Peter.