Vermiste Dexter de ekster is terug in Sint-Pieters: “Hij zal snel weer te zien zijn in onze buurt”

Dexter, de kleine ekster, is terecht. Het troeteldier, dat geadopteerd was door enkele bewoners van Sint-Pieters, was een week spoorloos. Lara Hinderyckx zal het uitgeputte vogeltje, dat van Brugge naar Merelbeke bij Gent gevlogen was, thuis wat laten bekomen na zijn avontuur. Binnenkort fladdert Dexter terug rond in Sint-Pieters.

Via de Facebookpagina van Sint-Pieters lanceerden enkele bewoners van deze Brugse deelgemeente begin deze week een opsporingsbericht: de populaire ekster Dexter was al sedert bijna een week vermist.

Fotograferen

In mei trof buurtbewoonster Lara Hinderyckx een krijsend kuikentje tijdens een wandeling met haar honden langs de Sint-Pietersplas in Brugge aan. Ze nam de kleine ekster mee naar huis en voedde de vogel, met een spuitje en een lepel, tot hij op kracht kwam en leerde vliegen. De ekster kreeg de naam Dexter en heeft van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters zijn habitat gemaakt.

Populair

Dexter werd kind aan huis in de buurt, fladderde rond in tuintjes en liet zich graag fotograferen bij al wie hem eten gaf. Op de Facebookpagina van Sint-Pieters maakte ‘Mad Mike’ een aparte pagina aan, met de bedoeling foto’s van Dexter te delen en leuke berichten te verzamelen over het wedervaren van Dexter in Sint-Pieters.

Een week geleden werd Dexter voor het laatst gezien op de parking van BricoPlanit in industriezone De Blauwe Toren. Daarna plaatste buurtbewoner Bob een alarmerend en droevig bericht op Facebook: “Iemand Dexter gezien, hij is niet komen slapen vannacht.”

Lovendegem

Drie dagen geleden dacht Tony dat hij Dexter zag vliegen over zijn koer, naast de Delhaize van Sint-Pieters. Maar Annelies beweerde dat de ekster al in Lovendegem is: “Ik heb hem maandagavond om 18.30 uur gezien aan het tankstation Dats…”

Woensdag meldde Lara Hinderyckx ons dat de vogel gespot en opgevangen is in Merelbeke: “De kans is reëel dat Dexter naar een vogelcentrum wordt gebracht en dat we hem niet terug krijgen.”

Terug thuis

Donderdag had Lara goed nieuws voor de buurtbewoners van Sint-Pieters: “Dexter is terecht. Ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft. Annelies zette ons op het spoor, met het spotten van Dexter in Lovendegem. Valerie en haar man hebben uiteindelijk onze kleine Dexter gered en verzorgd tot wij erom konden komen.”

“Dexter moet niet naar een vogelcentrum, hij is terug. We gaan hem een aantal dagen binnenhouden, zodat hij wat kan aansterken en uitrusten na zijn avontuur. Binnenkort zal Dexter weer te zien zijn in onze buurt”, aldus Lara op de Facebook-pagina van Sint-Pieters.