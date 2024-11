Populaire ekster Dexter uit Sint-Pieters is al een week vermist

Al een week lang is de ekster Dexter vermist. Op de Facebook-pagina van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters doen buurtbewoners een oproep tot opsporing van de populaire vogel, die door de buurt geadopteerd werd. Toen hij met een gebroken pootje rond fladderde, diende dit in oktober geamputeerd te worden. Maar nu is de vogel spoorloos.

In mei trof buurtbewoonster Lara Hinderyckx een krijsend kuikentje tijdens een wandeling met haar honden langs de Sint-Pietersplas in Brugge. Ze nam de kleine ekster mee naar huis en voedde de vogel, met een spuitje en een lepel, tot hij op kracht kwam en leerde vliegen. De ekster kreeg de naam Dexter en heeft van de Brugse deelgemeente Sint-Pieters zijn habitat gemaakt.

Fotograferen

Dexter werd kind aan huis in de buurt, fladderde rond in tuintjes en liet zich graag fotograferen bij al wie hem eten gaf. Op de Facebook-pagina van Sint-Pieters maakte ‘Mad Mike’ een aparte pagina aan, met de bedoeling foto’s van Dexter te delen en leuke berichten te verzamelen over het wedervaren van Dexter in Sint-Pieters.

Sindsdien is Dexter een lokale beroemdheid. Op 23 oktober postte buurtbewoner Bob dat de ekster begin die maand ‘thuis’ gekomen was met een gebroken pootje: “We hebben het pootje jammer genoeg moeten laten amputeren. Maar Dexter stelt het goed en vliegt weer rond zoals vroeger.”

Verdwenen

Foto’s getuigen dat de vogel zich zelfs eind vorige maand tijdens het Halloween feest in buurthuis De Wissel in de Sint-Pietersmolenwijk vertoonde. Een week geleden werd Dexter voor het laatst gezien op de parking van BricoPlanit in industriezone De Blauwe Toren. Daarna plaatste Bob een alarmerend en droevig bericht op Facebook: “Iemand Dexter gezien, hij is niet komen slapen vannacht.”

Even was er hoop: drie dagen geleden dacht Tony dat hij Dexter zag vliegen over zijn koer, naast de Delhaize van Sint-Pieters. Maar Annelies beweert dat de ekster al in Lovendegem is: “Ik heb hem maandagavond om 18.30 uur gezien aan het tankstation Dats…”

Via de Facebook-pagina van Sint-Pieter is een opsporingsbericht geplaatst, in de hoop de vogel terug te vinden…