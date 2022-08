Zoekacties naar uitgeweken Oostendenaar Hugo Dewulf (81) stopgezet: “Spaanse politie denkt aan ongeval of ontvoering”

Een week nadat hij spoorloos verdween in het Spaanse Hondon de los Frailes zijn de zoekacties naar de uitgeweken Oostendenaar Hugo Dewulf (81) stopgezet. Dat zegt zijn zoon Patrick. “Ze weten niet meer waar ze nog moeten zoeken”, vertelt hij.

Hugo Dewulf trok in 2018 weg uit Oostende om bij z’n zoon en schoonzoon te gaan wonen in Hondon de los Frailes, nabij het Spaanse Alicante. Vorige week maandag ging de bejaarde man met z’n groene scootmobiel sigaretten halen in het kleine dorpje. Toen hij na twee uur nog steeds niet terug was, sloegen z’n zoon en schoonzoon alarm.

Dagenlang speurden de Guardia Civil en de plaatselijke brandweer de omgeving af op zoek naar Hugo. Ook tientallen vrijwilligers droegen hun steentje bij. Een week na z’n verdwijning is er nog altijd geen spoor van de uitgeweken Oostendenaar.

Ontvoering of ongeval

“De zoekacties zijn intussen stopgezet”, vertelt zoon Patrick. “De hulpdiensten hebben geen enkele aanwijzing meer. Ze weten niet waar ze nog verder kunnen zoeken.” Patrick vertelde vorige week dat hij alle hoop eigenlijk al opgegeven heeft.

“Het is wachten tot er een nieuw element boven komt”, herhaalt hij. “Als de scootmobiel van papa teruggevonden zou worden, kan men misschien opnieuw beginnen zoeken.” De Guardia Civil zou volgens de familie van Hugo nog steeds denken aan een ongeval met vluchtmisdrijf of een ontvoering.

(SDV)