Naar Spanje uitgeweken Oostendenaar Hugo (81) al vijf dagen vermist: “We hopen elke dag dat hij gevonden wordt, maar we vrezen het ergste”

De zonen en kleinzoon van Hugo Dewulf – een naar Spanje uitgeweken Oostendenaar – beleven slapeloze nachten. Maandagavond vertrok Hugo naar de tabakswinkel in het Spaans dorpje waar hij woont, maar kwam niet meer terug. De hulpdiensten zijn massaal naar hem op zoek. “We zitten met zoveel vragen”, klinkt het bij zoon Danny (59).

In 2019 trok Hugo naar zijn zoon Patrick, die toen al jaren in het Spaanse dorpje Hondon de los Frailes, bij Alicante, woonde. Patrick woont er met zijn zoon – Hugo’s kleinzoon dus – en zijn eigen kleinzoon. Broer Danny bleef in Brugge wonen. “Mijn vader ging er enkele keren op verlof en was verkocht aan de streek, de Spaanse manier van leven, het goedkopere leven en het klimaat”, vertelt Danny. “Bovendien kon hij er genieten van zijn kleinzoon en ondertussen achterkleinzoon. Hij had in België veel last van zijn knie en in Spanje ging dat stukken beter. Hij was heel erg te spreken over het Spaanse systeem in het algemeen.”

Hugo leefde er een zorgeloos leven onder de Spaanse zon, maar maandagavond moet er iets misgelopen zijn. “Papa vertrok maandagavond met zijn scootmobiel naar de tabakswinkel in het dorp om sigaretten”, vervolgt Danny. “Na twee uur was hij nog steeds niet terug. Daarop belde de zoon van mijn broer naar zijn vader met de vraag of hij hem had gezien. Dat bleek niet het geval en zo werd de Guardia Civil ingelicht. Die gingen meteen op zoek, maar zonder resultaat.”

Zoekactie

Dinsdag werd een zoekactie op poten gezet waarop politie, vrijwilligers uit het dorp en een helikopter op zoek gingen naar een spoor van Hugo. Ook dat bleef zonder resultaat. Woensdag werden dan weer drones ingezet om samen met politie met speurhonden en brandweer een nieuwe zoektocht te ondernemen, maar nog steeds geen spoor van Hugo. “Dat hij nog in de winkel geweest is staat vast, en ook nadien heeft een bewoner uit het dorp mijn vader nog gezien. Daarna ontbreekt elk spoor. Hij had zijn gsm bij zich, maar ook dat signaal valt niet te traceren blijkbaar”, aldus Danny.

Kleinzoon Tonino (27) is er het hart van in. “Mijn grootvader woonde sinds 2019, vlak voor de geboorte van mijn zoon, bij mij”, vertelt hij aangeslagen. “Mijn vrouw en ik waren maandagavond gaan werken, toen pepe richting de tabakswinkel trok. Hij ging nooit verder dan het dorp. Hij kent ook geen woord Spaans en Engels. Hij zorgde geregeld voor mijn zoontje. Ilyas was zijn god. Mijn vader en ik zijn hem al elke dag gaan zoeken, maar net als de hulpdiensten vinden ook wij geen spoor. Ze hebben alles al ingezet, zonder resultaat.”

Vrees voor het ergste

Er wordt vooral veel gespeculeerd. De familie zit met heel veel vragen. Hugo’s vermissing gaat nu de vijfde dag in en nog steeds ontbreekt elk spoor van de man. “Hij lijkt wel van de aardbol verdwenen. Werd hij aangereden en nam de dader hem mee om geen sporen na te laten?”, vraagt Danny zich af. “Er gaat van alles door ons hoofd. We beleefden al enkele slapeloze nachten. Moest hij aangereden geweest zijn en de dader had niets gemerkt of moest hij onwel geworden zijn, dan hadden ze tijdens de verschillende speurtochten toch al lang een spoor van hem gevonden. Ik waak nu vooral bij mijn telefoon in de hoop goed nieuws te vernemen, maar ik begin ervoor te vrezen.”

Danny heeft zijn vader al van voor de uitbraak van het coronavrius niet meer gezien. “We zouden in maart 2020 op bezoek gaan bij mijn broer, kleinzoon en mijn vader. Maar toen brak het coronavrius uit en mochten we niet meer reizen. Nu het wel weer mag, hadden we een trip naar Spanje gepland na de zomer. Ik zou blij geweest zijn om mijn vader nog eens te zien. Nu blijft het bang afwachten op nieuws. We hopen elke dag dat hij gevonden wordt, maar we vrezen het ergste”, besluit Danny.