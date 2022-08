Wie heeft Klaas Labeeuw gezien?

De federale politie is op zoek naar Klaas Labeeuw. De 25-jarige jongeman is sinds maandag 5 augustus omstreeks 14.30 uur vermist. Hij verliet toen het psychiatrisch centrum Sleidinge in de Weststraat in Sleidinge-Evergem. Klaas is van Ingelmunster afkomstig.

Klaas is normaal gebouwd en ongeveer 1,80 meter groot. Hij heeft een baard en bruin lang haar dat hij soms in een dotje draagt.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij mogelijk een zwarte aansluitende jeans, een gestreept shirt en grijsblauwe Docksides-schoenen.

Klaas persoon kan verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig.

In maart raakte Klaas ook al vermist. Toen werd hij een dag later gezond en wel teruggevonden.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het de politie weten viadeze link of het gratis nummer 0800/30 300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, vorm het nummer 0032 2 554 44 88.