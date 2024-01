Vermiste Jonas (27) dood teruggevonden in Lichtervelde, parket gaat uit van tragisch ongeval

De politie en Cel Vermiste Personen hielden dinsdagmiddag een nieuwe grote zoekactie met duikers van de brandweer naar de vermiste 27-jarige Jonas Heggermont in Lichtervelde. Daar is hij dood teruggevonden. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in een vijver achter de bedrijventerreinen in de Mortelputstraat in Lichtervelde. Volgens het parket is kwaad opzet uitgesloten. Alles wijst in de richting van een tragisch ongeval, maar de precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht.

“Op nieuwe beelden zagen we hem in de industriezone op een kilometer vogelvlucht van de discotheek”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Omdat hier waterputten zijn zochten duikers mee.” In die omgeving is hij dus gevonden in één van de putten. Het zou om verdrinking gaan.

Nieuwe beelden

Meer dan 60 uren nadat Jonas Heggermont om 3.45 uur aan discotheek Place 2 Party in Torhout verdween en daar op camerabeelden laatst gezien werd, doken nieuwe beelden op.

“Ook die beelden dateren van zondagochtend vroeg, maar werden gemaakt in de buurt van bedrijven in de industriezone van Lichtervelde”, zegt Alain Remue.

“Ook op die beelden zagen we Jonas nog wandelen. In vogelvlucht is dat een kilometer van de discotheek. Speurhonden en de politiehelikopter zochten de omgeving opnieuw af. Daarbij merkten we twee grote waterputten op achter een bedrijf in de Mortelputstraat. We vroegen duikers van de brandweer om het water te doorzoeken.”

Verdrinking

Daar werd Jonas dan toch gevonden in een van de putten. Het zou om verdrinking gaan. (JH/BR)