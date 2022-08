Twee jongemannen die vermist waren na We Can Dance Festival in Zeebrugge zijn terecht

Twee jongemannen, Siebert Glele uit Gent en Niels Landuyt, die sinds zondagavond vermist waren, zijn terecht. De jongemannen werden zondagavond gezien op het dancefestival We Can Dance in Zeebrugge en daarna om 4 uur ‘s nachts nog in Knokke-Heist, maar waren daarna spoorloos. De familie lanceerde dinsdagochtend een oproep op sociale media en deed een aangifte bij de politie.

De politie van Gent kreeg dinsdagvoormiddag een aangifte binnen van twee jongemannen Siebert Glele uit Gent en Niels Landuyt, die sinds zondagavond vermist waren. De jongemannen werden beiden gezien op het We Can Dance festival in Zeebrugge. De familie had ook contact opgenomen met de organisatoren. “We weten niet wat er met de jongeren gebeurd is, maar we staan paraat om de familie en de hulpdiensten te helpen”, vertelt organisator Bart Roman.

Jongemannen terecht

De politie had een opsporingsbericht opgemaakt voor de beide jongens. Maar volgens het parket van Brugge was de verdwijning niet onrustwekkend. Ondertussen zijn de jongemannen ook terug terecht.