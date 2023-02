Zwevezele klaar voor weekend vol carnavalsfestiviteiten

Op zondag 19 februari trekt de carnavalsstoet opnieuw door de straten van Zwevezele. De Orde van de Bolhoed is er alvast klaar voor en hoopt op een massa volk en heel veel carnavalsgekte. Maar ook op zaterdag staat er al een en het ander op het programma.

De carnavalsfestiviteiten starten op zaterdag 18 februari met kindercarnaval. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen hun kans wagen om jeugdprins of jeugdroosje te worden.

Alle deelnemers ontvangen een leuke prijs en het prinsenpaar mag meerijden met de echte prinsenwagen op carnaval zelf. Kindercarnaval vindt voor het eerst plaats in sporthal De Zwaluw langs de Kasteelstraat en start om 13.30 uur.

De toegang is volledig gratis. Naar de avond toe is er de kroegentocht. Negen cafés en verenigingen nemen deel aan de verklede kroegentocht. Vanaf 21 uur is de feesttent open en organiseert KLJ Zwevezele er het Krokusbal.

De Romeo’s

“Op zondag 19 februari kunnen wij eindelijk weer carnaval vieren”, vertelt voorzitter van de Orde van de Bolhoed Geert Styl. “Na de coronastop is het een grote opgave om alles weer op de juiste rails te krijgen. Ik heb wel de indruk dat de mensen uitkijken naar de carnavalsfeesten. De knaldrang is nu al voelbaar.”

Het concept van de stoet is gelijklopend zoals de voorbije jaren. Tal van groepen nemen deel en het Marktplein zal volledig verkeersvrij zijn. De stoet start om 14.30 uur en vanaf 17 uur is er de carnavalsafsluiter in de feesttent met een prinsenworp, carnavaleske discobar, en optredens van De Romeo’s en dj Dennis Cartier. De toegang is volledig gratis.

Nieuwe leden

De Orde van de Bolhoed mocht dit jaar een nieuw lid inlijven, Lennert Carrein (26) versterkt de ploeg. Zijn vriendin Lisa Baert (22) werd lid van de Bolhoedladies. “Ik ben nogal een feestneus en op vraag van de Orde ben ik in dit nieuwe avontuur gestapt. Vroeger deed ik steeds mee aan de carnavalsstoet en trok ik mee op campagne voor de prinsverkiezing. Dit jaar zal dit anders zijn en help ik met plezier mee aan het verloop van de festiviteiten.”

“Het zal inderdaad een andere manier zijn, om carnaval te vieren”, vult Lisa aan. “Wij zijn alvast in een toffe groep terechtgekomen.”