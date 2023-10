Zonta-dames pakken opnieuw uit met filmavond in Cityscoop en steunen daarmee drie goede doelen

Voor de 17de keer organiseert Zonta Roeselare de jaarlijkse filmavond ten voordele van sociale projecten. Dit jaar wordt op 12 oktober in de Cityscoop ‘A Good Person’ vertoond.

Zonta Club Roeselare werd opgericht in 2005 en is een vrouwelijke serviceclub met 27 leden. “Wij maken deel uit van een wereldwijde vereniging van vrouwelijke serviceclubs, Zonta International. We streven naar een betere wereld voor vrouwen en kinderen, en dragen hiervoor ons steentje waar we kunnen, in de eerste plaats door het ondersteunen van vrouw- en kindvriendelijke projecten”, zegt president Inge Remaut.

Er wordt opnieuw een filmavond georganiseerd waarvan de opbrengst gaat naar drie projecten. Onder meer de medefinanciering van een busje voor Hagewinde/De Parel dat ook het logo Zonta zal dragen. De Parel is een buitengewone basisschool in Roeselare die zich richt op kinderen van 2,5 en 13 jaar met een matige tot ernstige beperking. Dit busje zal gebruikt worden om de kinderen te verplaatsen in de omgeving van Roeselare.

Tickets bij Zonta-leden

Het Go Baby Go-project voorziet in auto’s op maat voor kinderen met een motorische beperking, omgevormd door leerlingen van Vives Kortrijk. Er worden jaarlijks zo’n 10 wagentjes omgevormd, de kinderen worden eveneens opgevolgd om te evalueren of hun motorische handelingen hierdoor beter worden.

Het derde project is MamaStart. Dat is een Brugse organisatie die zich inzet voor mama’s, jonge kinderen en zwangere vrouwen die het tijdelijk financieel moeilijk hebben. Ze stellen baby- en kindergoederen ter beschikking voor wie het niet al te breed heeft.

Tickets voor film en receptie (donderdag 12 oktober vanaf 19.45 uur) zijn te verkrijgen aan 35 euro bij de Zonta-leden.