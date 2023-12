WSK Marke organiseert op 28 december wandeltocht Kortrijk Feeëriek

Wandelsportklub Marke neemt je mee langs de historische gebouwen van het feeëriek kerstverlichte Kortrijk.

De 26ste editie van de Ergodôme-wandeltocht bestaat uit 7 of 13 kilometer, van 12 tot 20 uur. De route start aan The Penta op campus Kortrijk weide van Howest. Deelnemen kost drie euro of 1,50 euro mits voorleggen van een lidkaart van een erkende wandelfederatie.

“De tocht passeert door Budalys (Zorggroep H. Hart), Begijnhof, Schouwburgplein, Broeltorens, de kerstverlichte centrumstraten en de kerstmarkt op de Grote Markt. In de Tacktoren wordt een proevertje Martha Sexy Blond aangeboden door WSK Marke in samenwerking met The Brew Society en onze hoofdsponsor voorziet in Ergodôme verrassingen en warme chocomelk”, zegt voorzitter Rik Bulckaen. “Er wordt een rustpost voorzien op Guldensporencollege Kaai met dranken, broodjes én de gekende barbecueworsten.”