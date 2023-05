Witte Mars voor vrede trekt door Kortrijk: “Vrede moet je maken”

Het Vredescomité Kortrijk hield maandagnamiddag een witte mars door het stadscentrum. Ze pleiten voor vrede en een feestdag op 8 mei.

Er daagden ruim 100 mensen en 50 kinderen van Basisschool De Kleine Kunstgalerij op. “We dragen allemaal een witte bloem en hebben affiches en tekeningen gemaakt”, zegt Anke. “Vrede moet je maken, het lukt niet door met gekruiste armen toe te kijken”, zegt medeorganisator Johan Mayeur (69). Het initiatief voor de mars kwam van het Vredescomité. “Vorig jaar organiseerden we al een debatavond Meer wapens, meer vrede!?. Nu sluiten we aan bij de 8mei-coalitie, om van 8 mei een feestdag te maken.

Dag van de Bevrijding

“Historisch blijft 8 mei 1945 de dag van de bevrijding, maar het mag breder beleefd worden. We engageren ons tegen het vergeten en het herhalen van die zwarte bladzijden uit ons geschiedenisboek. We staan stil bij wat gebeurd is, zodat jong en oud inzien waar haat en fascisme toe leiden kan. We verzetten ons tegen elk extremisme en elke polarisatie. Verbonden en vredevol willen we de vrijheid vieren en elkaar ontmoeten”, aldus Johan. “We willen met deze witte mars op een vreedzame en verdraagzame manier alle vormen van geweld aanklagen. We willen op 8 mei de vrede koesteren en er een feestdag van maken”, aldus medeorganisator Jef Cattebeke van ACV.

Vredeshappening

De mars trok verder naar de Leieboorden waar er een vredeshappening met samenzang en toonmomenten was, een open mic en randanimatie. Het initiatief werd gesteund door meerdere verenigingen en organisaties zoals de Unie der Zorgelozen, Oxfam, Pax Christi, ABVV, ACV, Avansa MZW, de Mondiale raad van Kortrijk, hiphopcollectie De Stroate en een aantal Kortrijkse scholen.