Wesley Depla (Bosmolens Ommegang): “Sponsoring nodig om feesten gratis te houden”

Met Bosmolens Ommegang (21-23 juli) in ‘t verschiet trokken we onze remmen even dicht bij Wesley Depla, die ondertussen al ruim tien jaar mee zijn schouders zet onder de feestdriedaagse. “Ik ben er onder meer mee verantwoordelijk voor de sponsoring. Dankzij onze sponsors kunnen we de feesten ook gratis houden.”

Hoe kwam je als Ingelmunsternaar op de Bosmolens terecht?

“Annick is van de Sint-Rafaëlwijk in Izegem en we zochten een stuk bouwgrond. De goede ligging hier dicht bij de autosnelweg speelde mee. We wonen hier al 19 jaar echt graag. De meeste buren hier situeren zich in onze leeftijdscategorie en we doen het goed met elkaar.”

Herinner je je nog je eerste Bosmolens Ommegang?

“Ja, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord voor ik hier kwam wonen en mijn overbuur Stefaan Delrue (van Bjen Kwie, red.) vroeg of ik geen zin had om mee te gaan. We amuseerden ons met onze vrouwen, maar we besloten om de maandagavond terug te gaan zonder de vrouwtjes. Er hing immers geafficheerd dat er op maandag ‘stripavond’ was. Groot was onze verbazing toen de tent vol strips hing.” (lacht)

Op trainingsritten mocht Wesley al enkele keren mee in de rallywagen.

En wanneer trad je toe tot het bestuur van het Feestcomiteit Bosmolens?

“Dertien jaar geleden werd ik aangezocht om mee te helpen. Ik moest die mensen meteen duidelijk maken dat fysiek helpen moeilijker ligt voor mij gezien de brandwonden die ik nog meedraag van de ontploffing in Gellingen van 2004. Maar dat was geen probleem, ze zochten ook mensen met een netwerk om sponsoring op te halen. Zo ben ik nu met John Aelvoet en Niels Desmet mee verantwoordelijk daarvoor. We hebben veel vaste sponsors en zoeken ook altijd nieuwe. Vroeger gingen we ook huis aan huis om de bewoners om een bijdrage te vragen, na corona is die traditie verdwenen. Maar sponsoring is broodnodig om de feesten gratis te houden. Ik bezoek dan heel wat mensen, als ze me in die periode van het jaar zien komen weten ze al waarover het gaat. Bij sommigen ben je in een kwartier buiten, elders – bij mensen die je goed kent – blijf je al eens uren plakken.”

Thierry Neuville en Jeroen Wydaeghe wonnen recent de Rally van Sardinië en kregen van Wesley de Belgische vlag toegestopt om een feestje te bouwen vanop de wagen.

Bij zo’n organisatie komt allicht veel kijken?

“Ieder jaar duiken er ook andere zaken op. We moeten nu ook met herbruikbare bekers werken. We hebben er zelf aangekocht. Voorts wordt ook alles duurder, de vraagprijs van de groepen lijkt wel verdubbeld. Maar met de inkomsten uit sponsoring en drankverkoop kunnen we het wel nog bolwerken. De feesten lokken ook alsmaar meer volk. De wijk is natuurlijk enorm gegroeid, maar het is vooral ook een goede affiche die het hem doet. Er is van alles te doen, voor de kleintjes tot de ouderen onder ons, van sport tot muziek. Omdat de feesten maar bleven groeien, zijn we nu ook een vzw geworden waarvan ik een van de drie bestuurders ben, samen met Niels Desmet en Patrick Tack.”

Na corona schakelden jullie terug van vier naar drie dagen feest.

“Bewust. Om alles doenbaar te houden. We moeten ook een beroep doen op heel wat vrijwilligers. Maar we hebben de goede formule gevonden. Op vrijdagavond zijn er de rockoptredens, op zaterdagavond de dj’s en op zondagavond gaan we meer de Vlaamse toer op. En daarnaast zijn er nog tal van zaken te doen. Ook een gevolg van corona is de nieuw opstelling van onze tent. De eerste postcorona-editie werkten we met een open setting van de tent, met een tipitent een een vrije ruimte voor het podium. Dat is de mensen en ons zo goed bevallen dat we dat aangehouden hebben.”

Waar kijk je het meest naar uit?

“Misschien wel de zaterdagavond. Vorig jaar was dat echt een voltreffer en dit jaar zal dat niet anders zijn. Prachtig om te zien hoe de jongeren, onder wie ook mijn dochter en haar vriendinnen, uit de bol gingen. Ook de veertigers en vijftigers genoten mee. Tijdens de feesten zelf vullen we elk wat shifts in, maar we kunnen ook zelf bepalen wanneer we eens niet moeten werken. Zo hebben we er zelf ook nog wat aan.”

Bio Wesley Depla Privé Wesley Depla (43) is de partner van Annick Wulfaert en de papa van Axelle (18). Ze wonen in de Klijtstraat op de Bosmolens. Opleiding en loopbaan Industriële wetenschappen en mechanische vormgeving aan het VTI in Izegem. Werkte mee in de zaak van zijn vader Roger tot de ontploffing in 2004 in Gellingen, waarbij zijn pa het leven liet en Wesley zwaar verbrand geraakte. Vrije tijd Rally’s bekijken, fietsen, vissen en de organisatie van Bosmolens Ommegang.

Je bent ook een grote rallyliefhebber!

“Uiteraard was ik op de Rally van Ieper, maar met een vast groepje vrienden doen we ook buitenlandse rally’s. Zo waren we dit jaar al in Zweden, Kroatië en recent in Sardinië waar Thierry Neuville won. In september gaan we ook naar Griekenland. Ondertussen ken ik al heel wat piloten. Ik ben al enkele keren op training mee geweest als copiloot. Ongelofelijk welke snelheden die mannen halen. Ik verzamel ook miniatuurversies van rallyauto’s, dat is nog een passie van mij.”

Thierry Neuville en Wesley bij een gemoedelijke babbel.

We kennen je ook als Club-fan!

“Maar mijn abonnement op Club Brugge heb ik niet meer. Twintig jaar lang was ik vast op post, maar door de telkens veranderende wedstrijddagen en -uren kon ik op de duur maar enkele keren per jaar gaan. Ik fiets ook graag. Op advies van de dokter kocht ik een koersfiets om na mijn revalidatie mijn brandwonden te verzorgen. In de week fiets ik kortere afstanden, in het weekend met vrienden tochtjes tot 90 kilometer.”

www.feestcomiteitbosmolens.com