Warandevissers sluiten visrijk seizoen af

De Warandevissers vierden hun kampioenen en sloten daarmee het visseizoen 2024 af in restaurant Het Molenhof in Oostvleteren. Na een spannende competitie over tien wedstrijden eindigde Vincent Noyelle op de eerste plaats, met gelijke punten als Didier Defever. Defever had echter minder totaalgewicht, waardoor Noyelle de overwinning krijgt. Eddy Vereype behaalde de derde plaats en kroonde zich tot Koning van de Grootste Vis. Op de foto zien we de trotse kampioenen met hun collega-vissers. Nieuwe leden zijn nog steeds meer dan welkom. (foto RVL)