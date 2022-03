Vormingstrajecten moet jeugdtrainers motiverend leren coachen

In het nieuwe zwembad Brigitte Becue zijn zaterdag drie vormingstrajecten gestart in het kader van ‘M-factor’. De driedelige sessie worden gratis aangeboden voor jeugdtrainers van Oostendse sportverenigingen in samenwerking met de stad.

Clubbesturen kunnen gratis beroep doen op M-factor in kader van onderzoek door UGent en KU Leuven. M-factor vormt jeugdcoaches overal in Vlaanderen. Stad Oostendse sprong op de kar en organiseerde een driedelige sessie voor jeugdtrainers van Oostendse sportclubs. “We willen de sportclubs met de stad ondersteunen, maar in plaats van gewoon subsidies te geven vinden we dat we de sportclubs beter kunnen ondersteunen met opleidingen. Op die manier kunnen ze er professionele werking op nahouden. Deze opleiding dient om trainers op te leiden om ze met bepaalde zaken te leren omgaan. Heel veel jongeren tussen 12 en 15 jaar haken af en dat willen we zo tegengaan.”

“De sportclubs kunnen er gratis gebruik van maken om hun coaches een serie te laten volgen van drie workshops motiverend coachen in de jeugdsport”, zegt lesgever Simon Declercq. “Het is heel belangrijk dat je als coach weet op welke manier je met de leden moet omgaan. Vanuit M-factor willen we ons richten op jonge atleten en zeker met de coronacrisis in het achterhoofd, willen we de jongeren aan het sporten krijgen. Er zijn telkens drie trajecten van drie workshops. In totaal zijn er per traject een vijftiental trainers ingeschreven.”