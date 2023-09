Vinkenmaatschappij Eerlijk Duurt Langst viert kampioenen: “Vogel Jaco blijft keizer”

Zaal Hondius in Wakken vormde het decor voor de kampioenviering van de vinkenmaatschappij Eerlijk Duurt Langst. Voorzitter Bruno Vermeulen en zijn bestuursploeg hadden duidelijk op geen inspanning gekeken om het de talrijke aanwezigen naar hun zin te maken.

Voorzitter Bruno Vermeulen heette de 70 aanwezigen hartelijk welkom en hij dankte ook de sponsors voor hun jarenlange steun, naast zijn hardwerkend bestuur waarvan de meeste leden al een lange staat van verdienste hebben.

“Wij hebben een goeddraaiende vereniging en zonder onze bestuursleden en hun onbaatzuchtige inzet achter de schermen en tijdens de zettingen zou het allemaal niet mogelijk zijn. Dank aan Rosita De Wispelaere die al 24 jaar ondervoorzitster is, maar vooral de meid voor alle werk. Noël Persijn neemt al 43 jaar de taak van secretaris op zich en Eddy Heyde is al 36 jaar hulpschrijver en onze vaste man aan de aanschrijvingstafel op elke zetting. Patrick Wille is al 22 jaar penningmeester, verbondsafgevaardigde en onze vertegenwoordiger op de zittingen van de sportraad. Acht jaar is Roger De Witte zangcommissaris en ook de verantwoordelijke voor de regels. Ikzelf kwam 40 jaar geleden in het bestuur en ik werd tien jaar geleden voorzitter”, stelt Bruno Vermeulen de bestuursleden voor.

“Graag ook enkele cijfers. Wij organiseerden 18 zettingen en schreven 828 vogels in, of een gemiddelde van 46 vogels, wat toch een erg mooi gemiddelde is. Met Rosita De Wispelaere, Roger De Witte, Francqui Devolder, Eddy Heyde, Norbert Saelens, Ben Vermeire, Patrick Wille en ikzelf namen deel aan alle zettingen. Ondertussen zijn wij met ‘Eerlijk Duurt Langst’ al aan onze 67ste kampioenenviering toe wat duidelijk bewijst dat wij een erg stabiele vereniging zijn. En nu nog even de kampioenen met op kop Ignace Deweer (Markegem) die keizer blijft met vogel Jaco.”

Kampioenen

Uitslag koning- en zondagskampioenen in 5 ritten: koning: Ignace Deweer (Markegem) met vogel Gentiel en 3.911 liedjes, 1ste kampioen: Norbert Saelens (Wakken) met vogel Eli en 2.179 liedjes, 2de kampioen: Ben Vermeire (Tielt) met vogel Stevie en 2.125 liedjes, 3de kampioen: Roger De Witte (Meulebeke) met vogel Koen en 1.929 liedjes.

Zaterdagkampioenen in vijf ritten: 1ste kampioen: Ignace Deweer (Markegem) met vogel Cyriel en 3.117 liedjes, 2de kampioen: Thierry Lambert (Wakken) met vogel Ramm en 2.325 liedjes, 3de kampioen: Bertrand De Decker (Wakken) met vogel Erik en 2.087 liedjes, 4de kampioen: Franky Vermeire (Tielt) met vogel Rocky en 1.479 liedjes.