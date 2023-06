Vernieuwde reus Jan-Pieter De Rostn tijdens Kachtem Ommegang voorgesteld

Kachtem heeft er met reus Jan-Pieter De Rostn een blikvanger bij. De reus met rosse snor prijkte tijdens Kachtem Ommegang op het Kachtemseplein. Hij stond ook paraat voor de passage van het BK Wielrennen met zijn tricolore pet.

De Kachtemse reus werd onder het toeziend oog van meter Marleen Eeckhout en peter Davy Carrette in 2015 gedoopt, maar na het overlijden van belleman en reuzenbezieler Guy Vandendriessche viel de reuzenwerking wat stil. De stad schonk daarop dit jaar de Kachtemse reis aan het comité de Bende van de Rostn.

Tijdens Kachtem Ommegang werd hij opnieuw aan het publiek voorgesteld. “We hebben hem in amper drie weken tijd weten op te lappen”, knipogen de leden. “Onder andere een naaiteam van de Sint-Vincentiusschool heeft daar zijn uiterste best voor gedaan.”

“Het restaureren van Jan-Pieter de Rostn en de hopelijk toekomstige herstelling van Tijl, Nele en Tillo van den Bond is een investering in de toekomst”

De groep wil de voorstelling graag aangrijpen om ook een lans te breken voor de andere Izegemse reuzen. “Het restaureren van Jan-Pieter de Rostn en de hopelijk toekomstige herstelling van Tijl, Nele en Tillo van den Bond is niet alleen een daad van behoud en respect voor ons verleden, maar ook een investering in de toekomst”, zegt comitélid Dries Dehaudt.

“Samen met de Sint-Vincentiusschool slaagden we erin om de gemeenschapsbetrokkenheid rond de Kachtemse reus te vergroten. Op die manier maken ook de allerkleinste Kachtemnaren kennis met dit cultureel erfgoed.”

“Het herstel en behoud van reuzen vergt uiteraard inzet en wat middelen. Een samenwerking tussen de stad, lokale organisaties zoals De Bende van de Rostn en handige vrijwilligers is essentieel om ervoor te zorgen dat deze traditie voortleeft. Het herstellen van reus Jan-Pieter De Rostn van Kachtem is een lovenswaardige stap en biedt een uitstekende gelegenheid om ook de andere Izegemse reuzen, zoals Tijl, Nele en Tillo van den Bond, in ere te herstellen.”

