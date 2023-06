Drie dagen feest met Kachtem Ommegang

Naar aloude traditie is het straks weer feest in Kachtem, en ditmaal is er op zondag dubbel feest met de Ommegang en de doortocht van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor dames en heren.

Kachtem-Ommegang is een aloude traditie met de Noveen van Sint-Jan de Doper. Het event gaat door van 23 juni tot 2 juli. “Enkele jaren geleden werd in Kachtem de Bende van de Rostn opgericht, speciaal om Kachtem Ommegang nieuw leven in te blazen. En jawel, de Bende van de Rostn en de vele bloeiende Kachtemse verenigingen van de Chiro tot de Sint-Jansverering en toneelgilde De Lanteern pakken ter gelegenheid uit met een speciaal programma, in combinatie met een Verenigde Bar”, horen we van Dries Dehaudt, voorzitter van de Rostn en spreekbuis. “Vrijdag en zaterdag zijn er fuiven, we beginnen op vrijdag bij de beide Chiro’s. De meisjes voorzien een Alohaparty voor kinderen, de jongens een feestje voor de echte fuifgangers. Op zaterdag schiet ook Vrede en Eendracht in actie met Café Nowé waarbij komiek Denis Nowé de lachspieren onder druk zet. Later op de avond kan je ook bij de Toneelgilde De Lanteern in ‘t soK terecht voor hun volkscafé en schlagerdansfeest met dj Brian.” Zondag kan je op de laatste dag van het feestweekend op de middag terecht bij de Chiro en bij de Fanfare om de lege magen te gaan vullen. Een heerlijk dessertje vind je bij de oud-leiding van de Chiro, die een wafelverkoop organiseert.

BK Wielrennen

Op zondag moet je geen seconde missen van het Belgisch Kampioenschap. Zowel bij de Toneelgilde De Lanteern in ‘t soK als op het Kachtemsplein kan men de wedstrijd integraal volgen. Wil je de verschillende deelnemende verenigingen steunen, kom dan zeker eens langs op het Kachtemsplein aan de bar, een initiatief van de Bende van de Rostn waar ambiance verzekerd is. Sluit na de koers Kachtem Ommegang af in stijl met een optreden van The Booty Pirates op het binnenplein van ‘t soK. Het volledige feestprogramma vind je terug in de programmabrochure die elke Kachtemnaar in de bus vindt. Het volledig religieus programma in en rond de kerk vind je op www.sintjansvereringkachtem. be. (Guido. A)