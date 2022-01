Vernieuwd bestuur Okra stelt zich voor

Seniorenvereniging Okra Moorslede – Slypskapelle heeft een vernieuwd bestuur. Nicole Degezelle is de nieuwe teamleider. “Door goed samen te werken binnen ons bestuur hopen we de plaatselijke senioren mooie activiteiten aan te bieden. Door de coronacrisis kunnen we momenteel spijtig genoeg niet veel doen.”

Okra Moorslede – Slypskapelle moest enkele maanden geleden onverwacht afscheid nemen van Guido Vanhoutte. Hij was jarenlang voorzitter van de seniorenvereniging. Met Nicole Degezelle uit de Sparrestraat werd er inmiddels een nieuwe teamleider aangesteld. “Ik zie mezelf niet als iemand die alles zal beslissen. Integendeel. Het is de bedoeling dat we binnen het bestuur goed samenwerken. Ik denk dat we daar de juiste mensen voor hebben”, aldus Nicole. Secretaris van dienst is Willy Ide. Jenny Verbeke is schatbewaarder. André Decock is proost binnen Okra. Het creatieve luik neemt Lena Vanhaverbeke voor zich. Danny Leenknegt is de postbode van de vereniging. Hij is ook verantwoordelijk voor de goede werking met het rusthuis en organiseert ook sportactiviteiten. Daarbij krijgt hij steun van Fernand Borra die sportverantwoordelijke is. Op dinsdagmiddag komen de petanquespelers binnen Okra samen aan het zwembad. Jean Pierre Simoen leidt er alles in goede banen. “We proberen een zo goed mogelijk team te vormen en activiteiten te organiseren voor elk wat wils”, aldus Nicole.

Door de huidige coronamaatregelen gaan enkel de petanquenamiddag op dinsdag en de zwemmiddag op vrijdag door. “We hopen in maart terug onze activiteiten te kunnen opstarten. Momenteel is het nog koffiedik kijken.” Binnen Okra kijkt men bijvoorbeeld erg uit naar het Paasfeest op 4 april of naar de rusthuisdag op 27 april. “We hopen echt dat de situatie tegen dan beter is en we weer kunnen genieten van een gezellig samenzijn. Ondertussen bekijken we ook welke nieuwe activiteiten we in de toekomst kunnen organiseren.”

Eerbetoon Guido

Okra Moorslede – Slypskapelle telt momenteel zo’n 370 leden. “We hebben een mooie vereniging, maar spijtig moeten we af en toe eens afscheid nemen van iemand.” Het onverwachte overlijden van Guido Vanhoutte sloeg bijvoorbeeld in als een bom. “Op 23 mei willen we graag Guido eren nabij het kapelletje vlakbij zijn woning. Het is de bedoeling dat we er samen met de mensen van de Landelijke Gilde, waar hij ook lid van was, er samenkomen.”