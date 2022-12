Uitgestelde jubileumviering voor stemband Hopchora: “Ook een eigen feestbier”

Stemband Hopchora staat binnenkort opnieuw op de planken. De coronaperiode zorgde voor een nieuwe doorstart met een bestuurswissel en heel wat nieuwe zangers. Op zaterdag 11 en zondag 12 december staan ze opnieuw op het podium voor maar liefst drie optredens in de gotische zaal van het stadhuis.

“Stemband Hopchora bestaat 25 jaar en dat vieren we het weekend van 10 en 11 december”, vertelt voorzitter Pascal Degrande. “Het is een uitgestelde jubileumviering. De eerste repetities vonden plaats in oktober 1996, op initiatief van toenmalig voorzitter Bart Wemaere en dirigente Lieve Hutsebaut. Op vandaag bestaat het koor uit een 45-tal enthousiaste zangers die elke woensdagavond het beste van zichzelf geven tijdens de repetities en dit onder deskundige leiding van dirigent Alexander Besant.”

“Ook wij moesten in de coronaperiode noodgedwongen even alle activiteiten on hold zetten, maar we gingen met het bestuur wel nadenken over hoe we ons 25-jarig bestaan konden vieren”, vervolgt Pascal. “We lanceerden halfweg 2021 ons uniek en eigen feestbier ‘Chorist’, gebrouwen door de Poperingse brouwerij De Plukker. Ons jubileumconcert moest echter uitgesteld worden, maar begin december mogen we dan toch onze 25ste verjaardag vieren. Ons feestweekend start met een academische zitting in de gotische zaal van het stadhuis, gevolgd door drie concerten op zaterdag 10 en zondag 11 december. Onze eerste lading Chorist was ondertussen op, dus we lieten ons feestbier nogmaals brouwen. Dit bieden we nog steeds te koop aan.”

Divers repertoire

“Door de noodgedwongen coronapauze vond een bestuurswissel plaats en zijn er ook heel wat leden gestopt. We deden in het voorjaar van dit jaar een oproep via een open repetitie en dit leverde heel wat nieuwe geïnteresseerden op voor de wekelijkse repetities. Na maanden repeteren zijn we eindelijk klaar om opnieuw op te treden voor publiek. We verrassen ons publiek met een divers repertoire: traditionele liederen, evergreens en bekende popsongs in een twee- tot vierstemmige uitvoering. Onder leiding van dirigent Alexander Besant en pianiste Stephanie Maertens staan wij garant voor een onvergetelijk optreden.”

“De drie optredens staan gepland op zaterdag 10 december om 20 uur, en zondag 11 december om 11 en 16 uur. Kaarten aan 15 euro kunnen besteld worden via de koorleden of via hopchora@gmail.com. Wie interesse heeft om nog aan te sluiten als zanger, is ook nog steeds welkom”, voegt Pascal er nog aan toe. (CB)