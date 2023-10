Turnkring Atlas uit Tielt turnt 24 uur na elkaar: opbrengst gaat naar Stop Parkinson

De 351 leden van Turnkring Atlas toonden zich dit weekend opnieuw van hun sportiefste kant voor het goede doel. 24 uur lang werd aan één stuk door geturnd in sporthal De Ponte. De opbrengst van het huzarenstukje ging naar Stop Parkinson.

Net als bij de eerste editie in 2019 werden de deelnemers opgedeeld in groepen volgens leeftijd en niveau, die om beurt de mat op gingen. Daarbij namen de oudere leden de nachtelijke uren voor hun rekening. Het startschot werd vrijdag om 18 uur gegeven met een flikflakmarathon, waarbij er liefst 867 flikflaks gemaakt werden in een half uurtje tijd. Op zaterdag werd de actie om klokslag 18 uur afgesloten, voorafgegaan door een slotshow.

Goede doel

Het goede doel lag de club nauw aan het hart, want de broer van een van de bestuursleden leed aan Parkinson en overleed in september. Ivo De Bisschop, de stichter van Stop Parkinson, was aanwezig bij het slot van de actie om de turnclub te bedanken voor hun inzet.

Uurtjes vlogen voorbij

Welk bedrag de turnathon dit keer opleverde was zondag nog niet duidelijk, al zal het wellicht opnieuw om minstens 2.000 euro gaan. Bezielers Marloes De Brabandere en Tibo Spiessens blikken in elk geval tevreden terug. “We zijn allemaal moe, maar de sfeer was opnieuw fantastisch. De teamspirit zat er goed en alles liep heel vlot. Er was bovendien nagenoeg constant publiek aanwezig.

Hele nacht

‘s Nachts hadden we zelfs één supporter die de hele nacht op post is gebleven. Eigenlijk zijn de uurtjes voorbij gevlogen”, zegt Marloes. “Onze voorzitster Letje en Margot (Baekelandt – red.) zijn trouwens de volle 24 uur wakker gebleven, net als Glenn van cafetaria Zaal Zeven. Zondag hebben we dus allemaal lekker lang uitgeslapen.”