Stasegem LOOPT! schenkt 6.000 euro aan De Oever vzw

Met 78 jeugdlopers en 325 aankomsten in de korte en de lange loop is de 13de Stasegem LOOPT! opnieuw en dit voor de 13de keer de grootste loopwedstrijd van Harelbeke. De opbrengst van de loop gaat naar vzw de Oever, een vereniging voor mensen die het moeilijk hebben.

Het was een leuke editie, een gezellige drukte, lachende gezichten en een gezonde strijd. “Geen agressie, maar een bad vol positiviteit. Hoe leuk zou het zijn moesten we die positiviteit kunnen overbrengen in Rusland, Oekraïne, de Gazastrook, Israël, Palestina en overal waar mensen het elkaar onmogelijk maken. Overal waar mensen onderdrukt worden, waar mensen het moeilijk hebben”, zegt Frank Vervaeke van de organiserende Stasegemse Vrienden.

de Oever

“Ook waar de sociale armoede voelbaar is, zelfs hier rondom ons. En laat dat nu net de doelgroep zijn waar de opbrengst van de 13de Stasegem LOOPT! naartoe gaat: een bedrag van 6.000 euro voor vzw de Oever uit Harelbeke. Wij zijn er zeker van dat jullie dit correct gaan besteden.” Ruddy Deprez mocht de cheque in ontvangst nemen.

Voedselbedeling

Vzw De Oever staat sinds 1986 in voor de voedselbedeling in Harelbeke, sinds enkele jaren onder de vorm van een sociale kruidenier. “De vzw zorgt voor de bevoorrading, het aanvullen van de rekken en het begeleiden van de mensen die het financieel moeilijker hebben en voor een kleine bijdrage boodschappen komen doen. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een Sintfeest voor de cliënten van het Huis van Welzijn”, aldus voorzitter Geert Eelen. “We bieden er een gevarieerd aanbod van kwaliteitsvolle producten aan. Daarnaast is er ook tijd voor een luisterend oor en bijkomende hulp op vragen. Maandelijks komen er ongeveer 200 alleenstaanden en gezinnen langs.”

23 augustus 2024

“We gaan volgend jaar voor een even leuke of nog leukere 14de editie. Onze doelen blijven steeds dezelfde: zoveel mogelijk mensen aan het bewegen (lopen hier dus) brengen én de opbrengst schenken aan het goede doel”, aldus Frank. Wat zijn de onmisbare ingrediënten voor een nieuwe editie? “Gedreven medewerkers, zoveel mogelijk sponsors groot en klein, vooral financieel, een stevige organisatie, concrete afspraken, logistieke hulp, vriendschap en respect en weten dat wat we doen met Stasegem LOOPT! een ander mens beter kan maken”.

De volgende editie van Stasegem LOOPT! is op 23 augustus 2024.